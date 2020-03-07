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محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عددًا من المنشآت الخدمية والمرافق.. صور

السبت 07/مارس/2020 - 05:06 م
محافظ كفر الشيخ ونائبه
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عددًا من المنشآت الخدمية
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من المنشآت الخدمية والمرافق بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ. 

تضمنت جولة المحافظ ونائبه تفقد الموقف الجديد، وشارع علي عبدالشكور، فضلًا عن تفقده مقر الحملة الميكانيكية بحي غرب مدينة كفرالشيخ، مكلفًا برفع كفاءة النظافة وتقسيم الحملة إلى "قسم خاص بمغسلة السيارات، وقسم لصيانة السيارات المعطلة، وقسم لتكهين السيارات.

وتابع محافظ كفر الشيخ أعمال تمهيد رصف طريق صبري القاضي بغرب مدينة كفر الشيخ، فضلًا عن متابعة أعمال الرصف يوميًا، باعتبارها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

 كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عمارات تحيا مصر لإسكان الشباب بحي شرق مدينة كفر الشيخ، مؤكدًا علي متابعة كافة الأعمال الإنشائية المتعلقة بالعمارات من تشطيبات ومرافق، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، لتحسين جودة الخدمات لأبناء المحافظة.

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عددًا من المنشآت الخدمية والمرافق.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عددًا من المنشآت الخدمية والمرافق.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عددًا من المنشآت الخدمية والمرافق.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عددًا من المنشآت الخدمية والمرافق.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عددًا من المنشآت الخدمية والمرافق.. صور
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