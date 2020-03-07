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رياضة

زاناكو الزامبي يختتم تدريباته استعدادًا لـ بيراميدز.. صور

السبت 07/مارس/2020 - 04:09 م
جانب من تدريبات بيراميدز
جانب من تدريبات بيراميدز
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حسن العمدة
اختتم فريق زاناكو بطل زامبيا تدريباته اليوم، بملعب الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في لقاء إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل زاناكو ضيفا على بيراميدز في الثالثة مساء الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في لقاء إياب ربع نهائي، بعد فوز بيراميدز في الذهاب بثلاثية نظيفة.

وبدأ المران بجلسة بين المدير الفني واللاعبين استمرت 10 دقائق طالبهم فيها بنسيان نتيجة لقاء الذهاب والتركيز على الإياب وإمكانية التعويض.

واستغرق المران ساعة واحدة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، سعى خلالها اللاعبون للتعرف على أرضية الملعب وأداء بعض الوحدات التكتيكية لتنفيذها في مباراة الأحد.
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