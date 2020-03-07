برعاية وزارتي الإنتاج الحربي والصناعة.. انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر فارماسي اكسبو

افتتح اليوم الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الادوية بالغرف التجارية، معرض ومؤتمر فارماسي اكسبو فى دورته السابعة، تحت رعاية كلّ من وزارة الدولة للانتاج الحربي، وزارة التجارة والصناعة، الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة من اليوم ولمدة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة عدد من كبرى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ولفيف من الشخصيات العامة البارزة في هذا المجال من بينهم الدكتور على الشامي أستاذ العقاقير بجامعة القاهرة، ودكتور محمد أسامة بكري مدير ادارة الائتمان المركزي.





وذلك ضمن جهود الدولة ودعمها المستمر لقطاع الدواء المصري وخاصة بعد تنفيذ قرار “الرئيس عبد الفتاح السيسي” بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.





وصرح محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر بزنس جروب المنظمة للحدث، بأن مثل هذه الاحداث والمؤتمرات الكبرى بمثابة اجهزة رصد لمدي نمو الشركات وحجمها بالسوق المصري.





وفي السياق ذاته، أكد مصطفى، ان هذا العام شهد طفرة فى عدد الشركات العارضة مما يدل على مدي إزدهار السوق المصرية مقارنة بالأعوام السابقة ، لما شهده سوق العمل من حركات اندماج كبري الشركات وظهور شركات ناشئة تفرض نفسها بقوة على سوق المصري ويمتد تأثيرها الايجابي الى افريقيا ودول الجوار، مما كان لها تأثير على حركة التصدير وصناعة الدواء المصري.





وأضاف مصطفى ، ان الحدث هذا العام قد حظي بمشاركة الجمعية المصرية للصيدلة الجينية والطب الشخصي بإستضافتها وإلقاء عدد من المحاضرات التوعوية عن الصيدلة الجينية والطب الشخصي.





جدير بالذكر أن النسخة السابعة من معرض ومؤتمر فارماسي اكسبو تهدف إلى تعزيز قيمة الاستثمار وفتح آفاق جديدة لتصدير الدواء المصري وتقديم الدعم العلمي والفني للعاملين في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل.



