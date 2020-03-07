AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

برعاية وزارتي الإنتاج الحربي والصناعة.. انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر فارماسي اكسبو

السبت 07/مارس/2020 - 05:47 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
افتتح اليوم الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الادوية بالغرف التجارية، معرض ومؤتمر فارماسي اكسبو فى دورته السابعة، تحت رعاية كلّ من وزارة الدولة للانتاج الحربي، وزارة التجارة والصناعة، الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة من اليوم ولمدة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة عدد من كبرى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ولفيف من الشخصيات العامة البارزة في هذا المجال من بينهم الدكتور على الشامي أستاذ العقاقير بجامعة القاهرة، ودكتور محمد أسامة بكري مدير ادارة الائتمان المركزي.

 وذلك ضمن جهود الدولة ودعمها المستمر لقطاع الدواء المصري وخاصة بعد تنفيذ قرار “الرئيس عبد الفتاح السيسي” بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وصرح محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر بزنس جروب المنظمة للحدث، بأن مثل هذه الاحداث والمؤتمرات الكبرى بمثابة اجهزة رصد لمدي نمو الشركات وحجمها بالسوق المصري.

وفي السياق ذاته، أكد مصطفى، ان هذا العام شهد طفرة فى عدد الشركات العارضة مما يدل على مدي إزدهار السوق المصرية مقارنة بالأعوام السابقة ، لما شهده سوق العمل من حركات اندماج كبري الشركات وظهور شركات ناشئة تفرض نفسها بقوة على سوق المصري ويمتد تأثيرها الايجابي الى افريقيا ودول الجوار، مما كان لها تأثير على حركة التصدير وصناعة الدواء المصري.

وأضاف مصطفى ، ان الحدث هذا العام قد حظي بمشاركة الجمعية المصرية للصيدلة الجينية والطب الشخصي بإستضافتها وإلقاء عدد من المحاضرات التوعوية عن الصيدلة الجينية والطب الشخصي.

جدير بالذكر أن النسخة السابعة من معرض ومؤتمر فارماسي اكسبو تهدف  إلى تعزيز قيمة الاستثمار وفتح آفاق جديدة لتصدير الدواء المصري وتقديم الدعم العلمي والفني للعاملين في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل. 

 وعلى غرار السنوات السابقة، من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين عدة دول وذلك لتعزيز التجارة البينية بين دول الجوار وزيادة معدلات التصدير إلى تلك الدول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الغرف التجارية: الدواء يعد ثانى أهم منظومة بعد السلاح على مستوى العالم.. فيديو

شعبة الصيدليات: نستورد دواء كامل الصنع بـ 10 مليارات جنيه ..فيديو

انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمعرض "فارماسي اكسبو".. مارس المقبل

انطلاق أكبر تجمع للصيادلة في مصر والشرق الأوسط فارماسي اكسبو السبت

ترشيحاتنا

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 صور تكشف جمال لجين عضاضة

مجدي عبدالغني يوجه رسالة للجماهير بعد صعود الأهلي لنصف نهائي الأبطال

الركاب سقطوا تباعا.. أسرار وخبايا المركب الموبوءة بكورونا في الأقصر.. تفاصيل

الأول انتحر والأخير اعتزلت بسببه.. فى عيد ميلاد حنان ترك تعرف على أزواجها

في عيد ميلاد حنان ترك.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها وعدد زيجاتها

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز.. وبادجى يقود الهجوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بـ الشابوه.. كارول سماحة تتألق مع صديقتها في مصر