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أميرة العقدة : المعدل العالمى للإدمان يسجل 5 % بالمجتمعات .. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 04:57 م
الإعلامية أميرة العقدة
الإعلامية أميرة العقدة
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شيرين عادل
قالت الإعلامية أميرة العقدة ، إن إدمان المنبهات  والمهدئات هو نوع من أنواع الإدمان بالخطأ خاصة بأن البعض قد يعتاد على ممارسات يومية دون علمه بدخوله دوائر الإدمان . 

وأضافت الإعلامية أميرة العقدة ، خلال برنامجها كل يوم اسم والمذاع عبر قناة مصر الأولى ،  إنه عندما تستهين المرأة  بإدمانها كوب القهوة صباحأ وتناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب فإنها تقع فى فخ الإدمان . 

وأشارت أميرة العقدة ، إلى أن المعدل العالمى للإدمان يتراوح ما بين 4.5 : 5 % فى المجتمات عالميأ ، لافتة إلى أن  نسبة معدل الإدمان فى مصر 10% والذى يعد ضعف معدله فى العالم .

وتقدم الإعلامية أميرة العقدة،  اليوم الأحد  حلقة جديدة من برنامج  «كل يوم اسم» حصريا عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري ضمن خطة التطوير الجديدة.

ويستضيف البرنامج نماذج من الشباب في سن المراهقة للحديث بوضوح والتعبير عن مشكلاتهم، كما يعرض آراء متخصصين حول ذلك في حلقة نقاشية تشتمل قضية المراهقة وأزماتها أسبابها وعلاج مشكلات هذه الفئة العمرية.
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