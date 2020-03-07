أميرة العقدة : المعدل العالمى للإدمان يسجل 5 % بالمجتمعات .. فيديو

قالت الإعلامية أميرة العقدة ، إن إدمان المنبهات والمهدئات هو نوع من أنواع الإدمان بالخطأ خاصة بأن البعض قد يعتاد على ممارسات يومية دون علمه بدخوله دوائر الإدمان .





وأضافت الإعلامية أميرة العقدة ، خلال برنامجها كل يوم اسم والمذاع عبر قناة مصر الأولى ، إنه عندما تستهين المرأة بإدمانها كوب القهوة صباحأ وتناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب فإنها تقع فى فخ الإدمان .





وأشارت أميرة العقدة ، إلى أن المعدل العالمى للإدمان يتراوح ما بين 4.5 : 5 % فى المجتمات عالميأ ، لافتة إلى أن نسبة معدل الإدمان فى مصر 10% والذى يعد ضعف معدله فى العالم .





وتقدم الإعلامية أميرة العقدة، اليوم الأحد حلقة جديدة من برنامج «كل يوم اسم» حصريا عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري ضمن خطة التطوير الجديدة.



