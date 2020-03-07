الأخضر والذهبي.. سجى بلير تعتمد ألوانا عصرية في تصميماتها بإنترناشونال فاشون أورد.. فيديو

وتابع بلير في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنها ستشارك في عرض ازياء انترناشونال فاشون أورد 2020 بـ 7 قطع متميزة وعصرية ايضا.

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