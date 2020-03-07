الأخضر والذهبي.. سجى بلير تعتمد ألوانا عصرية في تصميماتها بإنترناشونال فاشون أورد.. فيديو

قالت مصممة الأزياء الجزائرية سجى بلير، أنها سعيدة بمشاركتها في انترناشونال فاشون أورد 2020، والمفترض إقامته بعد قليل في أحد فنادق القاهرة الكبري، حيث انه من اهم عروض الازياء التي تقام داخل مصر، ويهتم بها الوطن العربي كله.
وتابع بلير في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنها ستشارك في عرض ازياء انترناشونال فاشون أورد 2020 بـ 7 قطع متميزة وعصرية ايضا.
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وأفادت بلير، انها عرض الأزياء الخاص بها سيكون مليئا بالمفاجآت المتميزة، والتي تتناسب مع المرأة العربية.
وإليكم اللقاء كامل من هنا..
وتابع بلير في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنها ستشارك في عرض ازياء انترناشونال فاشون أورد 2020 بـ 7 قطع متميزة وعصرية ايضا.
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وأكدت بلير، انها غلب في تصميماتها استخدام اللون الأخضر، والذهبي، حيث ان التصميمات جمعت ما بين الطابع الجزائري، والعصري الذي يواكب الموضة العالمية.
وأفادت بلير، انها عرض الأزياء الخاص بها سيكون مليئا بالمفاجآت المتميزة، والتي تتناسب مع المرأة العربية.
وإليكم اللقاء كامل من هنا..