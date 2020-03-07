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فن

محمد كيلاني ضيف شرف مع يوسف الشريف في النهاية

السبت 07/مارس/2020 - 04:55 م
محمد كيلاني
محمد كيلاني
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شيرى نبيل
يشارك الفنان محمد كيلانى كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

ويواصل مؤلف العمل عمرو سمير عاطف في كتابة الـ 5 حلقات الأخيرة من المسلسل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انتهى عمرو من كتابة  25 حلقة بشكل نهائي وسلمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى.

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب".

ويشارك محمد كيلانى في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى يعرض في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
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