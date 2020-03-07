محمد كيلاني ضيف شرف مع يوسف الشريف في النهاية

يشارك الفنان محمد كيلانى كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

ويواصل مؤلف العمل عمرو سمير عاطف في كتابة الـ 5 حلقات الأخيرة من المسلسل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انتهى عمرو من كتابة 25 حلقة بشكل نهائي وسلمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى.





ويعود يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب".



