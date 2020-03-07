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رياضة

العين يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإماراتي

السبت 07/مارس/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق نادي العين الإماراتي، رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري الخليج العربي، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره الفجيرة في المسابقة.

واستطاع العين الفوز على الفجيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأصبح هذا الانتصار هو رقم 175 له في دوري الخليج العربي، كأكثر فريق تحقيقًا للفوز في عصر المحترفين منذ بدايته عام 2008-2009.

وخاض العين منذ بداية دوري المحترفين 290 مباراة، استطاع الفوز في 175 مباراة، مقابل 59 تعادل و 56 هزيمة.

جدير بالذكر أن العين حقق الانتصار رقم 100 له في عصر المحترفين، أمام الظفرة بنتيجة (3-1)، موسم 2015-2016.
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