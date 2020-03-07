خلال افتتاحه ملتقى حزب الحرية بالإسكندرية.. حسب الله: الدولة وفرت سبل الإتاحة لتمكين الشباب

وسط حضور مئات من شباب حزب الحرية المصرى بمحافظات غرب الدلتا، أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب وعضو مجلس النواب ان الدولة مصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ماضية بكل عزم فى توفير كل سبل الإتاحة لتمكين الشباب المصرى من المشاركة الجادة فى بناء الدولة المصرية الحديثة.





كما أكد ان عهد الرئيس السيسى شهد بناء جسر من الثقة والتواصل الحقيقى بين الدولة وشبابها وأبرز دليل على ذلك هو إنشاء البرنامج الرئاسى لإعداد وتدريب الشباب المصرى وإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب والذى أفرز عدد غير قليل من الشباب المصرى أصبحوا نوابًا ومعاونين للوزراء والمحافظين، مضيفا ان الكرة الان فى ملعب الشباب المصرى الذى يجب ان يغتنم هذه الفرصة ويعد نفسه إعدادا جيدا حتى يكون مؤهلًا لتولى الموافع القيادية فى كافة مؤسسات الدولة.





وتحدث محمد مهنى امين شباب الحزب موضحًا أن شباب حزب الحرية المصرى لديهم ثقة كبيرة فى كل ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى وقياداته الحكيمة للدولة المصرية خصوصًا فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.





جاء ذلك فى الملتقى الاول لشباب حزب الحرية المصرى الذى عقد اليوم بمحافظة الاسكندرية وضم شباب محافظات غرب الدلتا (الاسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح) والذى سيعقبه ثلاث ملتقيات اخرى لباقى محافظات الجمهورية مقسمة على ثلاث قطاعات وهي الصعيد والدلتا وشرق الدلتا وسيختتم بمؤتمر شبابي كبير يقام فى القاهرة .





وتضمن الملتقى ثلاث جلسات تحت عن عنوان معركة الوعي حول الشباب وريادة الأعمال وتحدث فيها الدكتور علاء حسب الله الأستاذ بجامعة الاسكندرية، تجديد الخطاب الديني وتحدث فيها الدكتور ابراهيم الجمل وكيل وزارة الأوقاف والقمص بولس مسئول بيت العائلة بمحافظة الاسكندرية.





جاء ذلك بحضور النائب احمد مهنى أمين عام الحزب والدكتور أحمد بيومى الأمين المساعد والدكتور احمد ادريس أمين التنظيم والدكتورة جيهان بيومى امينة المرأة و المستشار أحمد حبيب عضو الهيئة العليا للحزب ومؤمن سيد أمين الاتصال السياسى.