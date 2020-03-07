AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خلال افتتاحه ملتقى حزب الحرية بالإسكندرية.. حسب الله: الدولة وفرت سبل الإتاحة لتمكين الشباب

السبت 07/مارس/2020 - 06:35 م
صلاح حسب الله رئيس
صلاح حسب الله رئيس الحزب وعضو مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوى
وسط حضور مئات من شباب حزب الحرية المصرى بمحافظات غرب الدلتا، أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب وعضو مجلس النواب ان الدولة مصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ماضية بكل عزم فى توفير كل سبل الإتاحة لتمكين الشباب المصرى من المشاركة الجادة فى بناء الدولة المصرية الحديثة.

كما أكد ان عهد الرئيس السيسى شهد بناء جسر من الثقة والتواصل الحقيقى بين الدولة وشبابها وأبرز دليل على ذلك هو إنشاء البرنامج الرئاسى لإعداد وتدريب الشباب المصرى وإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب والذى أفرز عدد غير قليل من الشباب المصرى أصبحوا نوابًا ومعاونين للوزراء والمحافظين، مضيفا ان الكرة الان فى ملعب الشباب المصرى الذى يجب ان يغتنم هذه الفرصة ويعد نفسه إعدادا جيدا حتى يكون مؤهلًا لتولى الموافع القيادية فى كافة مؤسسات الدولة.

وتحدث محمد مهنى امين شباب الحزب موضحًا أن شباب حزب الحرية المصرى لديهم ثقة كبيرة فى كل ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى وقياداته الحكيمة للدولة المصرية خصوصًا فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.

جاء ذلك فى الملتقى الاول لشباب حزب الحرية المصرى الذى عقد اليوم بمحافظة الاسكندرية وضم شباب محافظات غرب الدلتا (الاسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح) والذى سيعقبه ثلاث ملتقيات اخرى لباقى محافظات الجمهورية مقسمة على ثلاث قطاعات وهي الصعيد والدلتا وشرق الدلتا وسيختتم بمؤتمر شبابي كبير يقام فى القاهرة .

وتضمن الملتقى ثلاث جلسات تحت عن عنوان معركة الوعي حول الشباب وريادة الأعمال وتحدث فيها الدكتور علاء حسب الله الأستاذ بجامعة الاسكندرية، تجديد الخطاب الديني وتحدث فيها الدكتور ابراهيم الجمل وكيل وزارة الأوقاف والقمص بولس مسئول بيت العائلة بمحافظة الاسكندرية.

جاء ذلك بحضور النائب احمد مهنى أمين عام الحزب والدكتور أحمد بيومى الأمين المساعد والدكتور احمد ادريس أمين التنظيم والدكتورة جيهان بيومى امينة المرأة و المستشار أحمد حبيب عضو الهيئة العليا للحزب ومؤمن سيد أمين الاتصال السياسى.
Advertisements

ترشيحاتنا

حسام الزناتي يحسم الجدل بشأن سحب العقوبات من لجنة المسابقات

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد ثأر الأهلي من صن داونز

مش لاعيبة كورة.. السولية يتصدر تويتر بعد إهداره هدف الأهلي

للمسافرين إلى الخارج.. الصحة توفر تحليل pcr للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا

فيفا يحتفي بتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

في عيد ميلاد حنان ترك.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها وعدد زيجاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية