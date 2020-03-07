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شاهد .. مطاردة قارب خفر سواحل تركي لآخر يوناني

السبت 07/مارس/2020 - 04:49 م
قارب - أرشيفية
قارب - أرشيفية
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم ، مقطع فيديو عن تفاصيل مطاردة قارب أمني تركي لآخر يوناني.

ونشرت الحكومة اليونانية مقطع فيديو يظهر مطاردة قارب خفر سواحل تركي لقارب سواحل يوناني في بحر إيجة.

من جهتها قالت وسائل إعلام تركية اليوم السبت ، إن الفيديو وثق لحظات مطاردة خفر السواحل التركي لزورق يوناني حاول إجبار مجموعة من طالبي اللجوء على العودة نحو المياه الإقليمية التركية.

وقالت مصادر أمنية تركية ، إن فرق خفر السواحل التركي رصدت محاولة الجانب اليوناني إجبار زورق يقل طالبي لجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل منطقة "بادملي" غربي تركيا.

وأوضحت المصادر ، أن الفرق التركية انتقلت على الفور إلى المنطقة، وأبعدت الزورق اليوناني من المياه الإقليمية التركية. ووثقت عملية المطاردة من خلال هاتف محمول.
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