نجلاء بدر : أتمني أن أجسد دور مديحة كامل

قالت نجلاء لصدي البلد : أتمني أن أجسد شخصية الفنانة مديحة كامل أتمني أن أجسد مشوارها الفني المليء بالأعمال الفنية الناجحة بالإضافة الي أن حياتها مليئة بالاحداث أيضا معظم الناس يشبهوني بها وأن يجمعنا نفس الصفات المشتركة في التمثيل ، لكن أقلق من المقارنة فكل الفنانين الذين قاموا لتقديم أعمال سير ذاتية مثل الفنانة صابرين والتي قدمت مسلسل " أم كبثوم " وأيضا ومني زكي والتي قدمت " السندريلا " حيث تعرضوا للمقارنة.

من ناحية تشارك نجلاء في بطولة مسلسل "البرنس" مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.



