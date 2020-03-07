AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجلاء بدر : أتمني أن أجسد دور مديحة كامل

السبت 07/مارس/2020 - 06:30 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
Advertisements
شيرى نبيل
أكدت الفنانة نجلاء بدر أنها تؤيد فكرة تقديم السيرة الذاتية للفنانين حيث قدم أكثر من عمل ناجح أبرزهم " أم كلثوم " والتي قدمتها صابرين .

قالت نجلاء لصدي البلد : أتمني أن أجسد شخصية الفنانة مديحة كامل أتمني أن أجسد مشوارها الفني المليء بالأعمال الفنية الناجحة بالإضافة الي أن حياتها مليئة بالاحداث أيضا معظم الناس يشبهوني بها وأن يجمعنا نفس الصفات المشتركة في التمثيل ، لكن أقلق من المقارنة فكل الفنانين الذين قاموا لتقديم أعمال سير ذاتية مثل الفنانة صابرين والتي قدمت مسلسل " أم كبثوم " وأيضا ومني زكي والتي قدمت " السندريلا " حيث تعرضوا للمقارنة. 

من ناحية تشارك نجلاء  في بطولة مسلسل "البرنس" مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. محمد رمضان وأحمد زاهر فى كواليس مسلسل البرنس

من داخل طائرته.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره

شاهد.. رد فعل الجمهور بعد نشر محمد رمضان صورة زوجته

روجينا مذيعة في أسود فاتح مع هيفاء وهبي

طفل سعودي لـ محمد رمضان: أنت نمبر وان وأنا نمبر تو.. شاهد

رجّع حق الطيار.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد

ترشيحاتنا

مدرب المنتخب عن تأهل الأهلي: وفوا بالوعد بعد عام من الخماسية المؤلمة | شاهد

كورونا يهدد إقامة صلاة الجمعة.. ووزير الأوقاف يوضح الحكم الشرعي ويحسم الجدل

في عيد ميلاد حنان ترك.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها وعدد زيجاتها

مش لاعيبة كورة.. السولية يتصدر تويتر بعد إهداره هدف الأهلي

حاملا رسالة من الرئيس السيسي.. جولة لوزير الخارجية تشمل 7 عواصم عربية

الركاب سقطوا تباعا.. أسرار وخبايا المركب الموبوءة بكورونا في الأقصر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية