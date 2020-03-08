AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اليوم "تشريعية البرلمان" تناقش مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين

الأحد 08/مارس/2020 - 05:02 ص
اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالبرلمان
Advertisements
ماجدة بدوى
تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة  فى اجتماعها اليوم الأحد ، قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأسمال بنك التنمية الأفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30/4/2019 وأداتي اكتتاب  مصر  في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأسمال البنك (بشأن طريقة إقراره).

كما تناقش اللجنة أيضا فى مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).

وتناقش أيضا اقتراحا بقانون مقدما من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضع، والمحال إلى لجنة مشتركة من اللجنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد تأهل الأهلي | المنسق الاعلامي لـ صن داونز: الآن عرفتم سر الضحكة بعد قرعة دور الـ٨

فى عيد ميلاد حنان ترك .. ندمت على قبلة ورفضت أخرى | تفاصيل

مجدي يعقوب يكشف كيفية التعامل مع ارتفاع ضغط الشريان الرئوي

هيمنة ومنهج أحادي.. الخارجية توجه انتقادات لاذعة لـ إثيوبيا بعد بيان الجامعة العربية

أحمد فتحي: بكاري جاساما صاحبي وبناكل سندوتشات مع بعض

تعرف على موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة مبهرة.. جوجل يحتفل بالمرأة في يومها العالمي.. فيديو

أول صور لـ8 أطفال ضحايا حريق الكويت .. الخادمة أحرقت بهم الكنبة| تفاصيل

مصرية تملأ الحرم بـ «الزغاريد» فرحة بفتح صحن الطواف