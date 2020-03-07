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اقتصاد

مياه الفيوم : بدء اعمال غسيل خط 800 مم قصرالباسل دانيال‎

السبت 07/مارس/2020 - 05:35 م
شركة مياه الشرب
شركة مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم

أعلن اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بدء أعمال غسيل خط مياه الشرب البالغ قطرة ٨٠٠ مم قصرالباسل دانيال بمركز اطسا من أجل دخوله الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الغسيل.


اكد اللواء هشام درة ان خط قصر الباسل دانيال يبلغ طوله ١٣ كيلو وتم تنفيذه بتكلفة مالية تخطت ١٢٠ مليون جنيه وذلك من أجل القضاء على مشاكل ضعف مياه الشرب بقرى الغرق والحجر والبرنس لوقهم بنهايات الشبكة فى أطراف مركز اطسا.


وأضاف  أنه تم الانتهاء من كافة أعمال ربط الخط ٨٠٠ مم حيث تم ربطه بالخط البالغ قطره ١٠٠٠ مم والذى يتغذي من محطة مياه العزب الجديدة كما تم الانتهاء من إنشاء غرف المحابس ومحابس الهواء ومحابس الغسيل وتسعى الشركة جاهدة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن وبضغوطات وكميات مناسبة .

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