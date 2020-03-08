اليوم.. خطة النواب تناقش تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، اليوم الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك فى اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.





كما تناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم الأحد ، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فى اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.





ومن المقرر أن يعود مجلس النواب لعقد جلساته العامة اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل.