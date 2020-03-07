احتفالا باليوم العالمي للمرأة القومى للمرأة يزور متحف القوات الجوية

مايا مرسي : كل الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و القوات المسلحة والشرطة العظيمة على ما نعيش فيه من آمن وأمان

مايا مرسي : الرئيس السيسي عبر بمصر العبور الثانى

اللواء أ.ح مجدى دويدار : تمكين المرأة المصرية هو تمكين للوطن

احتفالًا باليوم العالمي للمرأة زار اليوم وفد من المجلس القومى للمرأة متحف القوات الجوية ، وكانت على رأس وفد المجلس الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، وكلا من السفيرة منى عمر والنائبة الدكتورة هبة هجرس ، والدكتورة نسرين بغدادى ، والدكتورة نجوى خليل ، و الدكتورة أحلام حنفي ، والأستاذة سناء السعيد، والأستاذة نشوى الحوفى ، والأستاذة سهام جبريل ،والقاضية أمل عمار، والدكتورة رانيا يحيي عضوات المجلس ، وكان فى استقبالهم السيد اللواء أركان حرب مجدى دويدار مدير المتحف .





حيث عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها باحتفال القوات الجوية المصرية هذا العام ولأول مره باليوم العالمي للمرأة ، مؤكدة أن هذا الاحتفال رسالة هامة إلى العالم تؤكد أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تحترم المرأة وتقدر أهمية دورها في المجتمع .

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة المصرية العظيمة ، عيون مصر التى لا تنام لتحمى الأرض و العرض ، مؤكدة أن مصر تفقد كل يوم شهيد فى حربها ضد الإرهاب حتى نعيش نحن فى أمان ، تاركًا خلفه زوجه وأم صابرة و أبنة و أخت وطنية مخلصة ، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قد عبر بمصر العبور الثانى ، ويحلم أن تكون مصر أعظم بلاد العالم .

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي كل التحية والتقدير إلى جميع زوجات ضباط القوات المسلحة و الشرطة اللاتى يحملن على عاتقهن مسئولية الأسرة بأكملها ، مؤكدة أننا نشهد جميعًا الحرب التى تواجها مصر ضد الإرهاب نيابة عن العالم بأثره ، قائلة ،" إن حربنا ضد الإرهاب زادتنا قوة وجعلتنا نسير على خارطة التنمية والإزدهار بعيدًا عن الحياة الصعبة التى تعيشها البلاد حولنا والتى تواجه مستقبل مجهول " ، كما وجهت الشكر والتقدير إلى الفريق عباس حلمى قائد القوات الجوية على الدعم والمشاركة لتنظيم هذه الإحتفالية .

فيما وجه اللواء أركان حرب مجدى دويدار الشكر والتقدير إلى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى للدور الكبير الذى يقوم به لتحقيق المزيد من المكتسبات والحقوق للمرأة المصرية ، مشيرًا إلى أن احتفال القوات الجوية باليوم العالمى للمرأة هو تأكيد على أن المرأة المصرية هى صوت وضمير الأمة والحارس الأول والمدافع عن الوطن ، مؤكدًا أن الدولة تؤمن أن تمكين المرأة هو تمكين للوطن ، والدليل على ذلك أن السيد رئيس الجمهورية قد أقر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ باعتبارهاخارطة الطريق لتمكين المرأة فى كافة المجالات .

هذا وقد تضمنت الزيارة تفقد أجنحة المتحف ، و الاطلاع على الطائرات الحربية بأنواعها ، كما تم عرض فيلم وثائقي عن دور القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة بعنوان " درعًا وسيف " ، و فيلم تسجيلي عن "المرأة المصرية عبر العصور " .

وفى نهاية اليوم قدمت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمراة درع المجلس إلى اللواء مجدى ديودار

كما قدم اللواء مجدى ديودار درع متحف القوات الجوية للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمراة

واقيم على هامش الزيارة معرض الفنون التشكيلية.

جدير بالذكر أن متحف القوات الجوية يقدم بانوراما تاريخية عن القوات الجوية المصرية ، ويحتوى على قاعة النشأة التاريخية التي تتضمن مجسم حائطي لممر الطائرات وعددًا من الطائرات من طرازات مختلفة ، وصور لقادة القوات الجوية منذ بداية إنشائها ودورهم والأوسمة التي حصلوا عليها.