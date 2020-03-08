اليوم.. إعلام النواب تناقش نقل مسرح البالون من العجوزة

تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الأحد عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب وتبدأها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن ما تردد مؤخرًا عن نقل مسرح البالون والسيرك القومي من العجوزة إلى إمبابة بمحافظة الجيزة.



وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تعنت رئيس إقليم شرق الدلتا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ووقف تنفيذ إجراءات إنشاء مكتبات ثقافية داخل مراكز الشباب وعلى الأخص بمركز شباب الحجايزة بمحافظة الدقهلية.

وتنظر اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تعنت رئيس إقليم شرق الدلتا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ووقف تنفيذ إجراءات إنشاء مكتبات ثقافية داخل مراكز الشباب وعلى الأخص بمركز شباب الحجايزة بمحافظة الدقهلية.