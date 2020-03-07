شاهد.. أول رد فعل من أحمد عيد عبدالملك بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

نشر احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا تغريد عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تأهل النادى الأهلى إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكتب احمد عيد: "‏تواني المجموعات في قبل النهائي فاضل الوداد 😃".





وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: " ‏‎ان شاء الله البطولة مصرية زملكاوية ... ‏‎عقبال الوداد باذن الله... ‏‎ادعوا لنا بالليل ان شاءالله.



