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رياضة

شاهد.. أول رد فعل من أحمد عيد عبدالملك بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

السبت 07/مارس/2020 - 05:38 م
احمد عيد
احمد عيد
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سيد احمد
نشر احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا تغريد عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تأهل النادى الأهلى إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وكتب احمد عيد: "‏تواني المجموعات في قبل النهائي فاضل الوداد 😃".

وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: "‏‎ان شاء الله البطولة مصرية زملكاوية ... ‏‎عقبال الوداد باذن الله... ‏‎ادعوا لنا بالليل ان شاءالله. 

وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعة 9 مساء.
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