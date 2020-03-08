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برلمان

صحة البرلمان تبحث مشاكل الوحدات والمستشفيات بالمحافظات..اليوم

الأحد 08/مارس/2020 - 03:01 ص
لجنة الصحة بالبرلمان
لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة بالبرلمان ستعقد اجتماعا اليوم الأحد وغدا الأثنين؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

أشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة التى ستناقش لجنة الصحة بالبرلمان، ستتضمن الحديث عن مشاكل الوحدات الصحية والمستشفيات فى المحافظات.

 ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع قبل الماضى، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، من حيث المبدأ، ومناقشة 18 مادة منه، وافق على 17 منها، وأجَّل حسم مادة لمزيد من الدراسة، على أن يستكمل المجلس المناقشات في مواد مشروع القانون في وقت لاحق.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضي أيضا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأرجأ الموافقة النهائية.
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