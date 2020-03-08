صحة البرلمان تبحث مشاكل الوحدات والمستشفيات بالمحافظات..اليوم

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة بالبرلمان ستعقد اجتماعا اليوم الأحد وغدا الأثنين ؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.





أشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة التى ستناقش لجنة الصحة بالبرلمان، ستتضمن الحديث عن مشاكل الوحدات الصحية والمستشفيات فى المحافظات.



