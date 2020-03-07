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أخبار البلد

«نساء الأورو - متوسط»: نوال مصطفى ضمن أكثر 5 نساء مؤثرات في 2019

السبت 07/مارس/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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أمانى نوار

 

اختارت مؤسسة «نساء الأورو- متوسط» الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ضمن خمس نساء تركن أثرًا قويًا خلال عام 2019، وقُدن عبر التزامهن ومشاركتهن مشروعات ومبادرات حصدت الجوائز وأسهمت في تمهيد الطريق نحو مجتمعات أكثر مساواة.

 

وقالت «نساء - الأورومتوسط»:"يُسعدنا أن نقدمهن لكم، وهنّ جميعًا جزءً من شبكتنا التي تهدف بشكل أساسي إلى تحرير المرأة وتمكينها وتعزيز دورها في منطقة الأورو – متوسط".

 

وضمت قائمة المؤسسة بالإضافة إلى نوال مصطفى كل من: غيدا عناني «لبنان»، ميلينا كاديفا «بلغاريا»، سكينة بوراوي «تونس»، سوسن نورالله «سوريا».

 

وعبرت نوال مصطفى عن إحساسها بالفخر، لكونها استطاعت أن تخلق نموذجًا عمليا مدروسًا لدمج السجينات السابقات وأسرهن في المجتمع. يمكن تطبيقه والاستفادة منه على نطاق المجتمع وكذلك في أي بلد آخر.

 

وقالت إن هذا التكريم له طعم خاص لأنه يأتي في يوم المرأة العالمي، اليوم الذي تحتفل فيه النساء في العالم بخطواتهن ومسيرتهن نحو مزيد من التمكين للمرأة في العالم، خاصة في الشرق الأوسط.

 

وأشارت الفائزة بجائزة صناع الأمل 2018، ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية، إلى أنها تشعر بالتكريم الحقيقي مع كل قصة نجاح تكتبها سيدات ضمن المشروعات التي دشنتها في جمعية رعاية أطفال السجينات وهي: «سجينات الفقر» لتحرير الغارمات من الديون وإخراجهن أو منعهن من دخول السجن، و«حياة جديدة» لإزالة الوصمة عن السجينات السابقات وأطفالهن، و«نقطة ضوء» للتمكين الاقتصادي للنساء الفقيرات وتغيير نظرة المجتمع نحو الفئات المهمشة التي تعيش في ظروف خطرة، أو من خلال مشاركتها ضمن المبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»..

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