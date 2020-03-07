رامي صبري يتوقع: عودة أصالة وطارق العريان.. فيديو

حرص الفنان

على الحديث عن طلاق الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان والذى وقع بداية هذا العام حيث أعلنت أصالة عن انفصالها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.