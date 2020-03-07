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فن

رامي صبري يتوقع: عودة أصالة وطارق العريان.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 05:33 م
رامى صبرى
رامى صبرى
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أحمد إبراهيم
حرص الفنان رامى صبرى على الحديث عن طلاق الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان والذى وقع بداية هذا العام حيث أعلنت أصالة عن انفصالها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وقال رامى صبرى عن هذه العلاقة بين الطرفين أثناء لقائه فى برنامج "التاسعة" مع الإعلامية ناردين فرج : إنني حزين للغاية بسبب انفصالهما لاننى كنت أراهما مثالا نموذجيا للحب الحقيقى ومع إعلان الطلاق كنت أشعر ببالغ الحزن والاسى خاصة أننى تجمعنى بهما علاقة وطيدة. 

وأضاف رامى صبرى قائلا : لم اكن اتخيل أن الحب الحقيقى الذى جمع بين الطرفين يمكن ان ينهار بهذا الشكل واتصور أن يوما سيعودان الى بعضهما لأنني أؤمن بأن الحب الحقيقى هو الذى ينتصر فى النهاية. 

وكان تعرض رامى صبرى إلى أزمة بسبب تعليقه عن مباراة الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى وأعلن عدم تشجيعه للزمالك بعد انسحابهما ولكن عاد مرة أخرى وتراجع عن قراره.   
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