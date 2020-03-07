استشاري علاقات زوجية توضح أخطار فرق السن بين الزوجين..فيديو

قال دكتور عزة حامد زيان، استشاري علاقات زوجية واسرية، أن التكافؤ فى الحالة الاجتماعية و المادية وايضا التوافق فى العمر.









وأضافت استشاري العلاقات، ان المدرسة الاخري تنص على أن يكون الزوجين وأشارت عزة حامد، أثناء حوارها مع برنامج"ست الستات" المذاع على قناة"صدى البلد" إلى وجود مدرستين فى حالة التوافق بين الزوجين أولهما ترجح ان يكون الزوجين متشابهين، مضيفة انها لا تتوافق مع هذه المدرسة، لكوننا شخصيات مختلفة.وأضافت استشاري العلاقات، ان المدرسة الاخري تنص على أن يكون الزوجين مختلفين ، ولكن كلتا المدرستين خطا لان الزواج يجب ان يكون متكامل.





وأوضحت ان يفضل ان يكون الفرق بين الزوجين لا يقل عن سنتين الى 5 او 7 سنوات، مشيرة الى ان فى حالة تقارب الاعمار يصبح هناك ندية بينهم، أما في حالة فرق جيل يكون هناك مشاكل كبيرة تصل إلى عدم الاستمرار فى الزواج.



