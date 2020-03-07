AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري علاقات زوجية توضح أخطار فرق السن بين الزوجين..فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 05:51 م
عزة حامد زيان، استشاري
عزة حامد زيان، استشاري علاقات زوجية واسرية
Advertisements
اسراء صبري
قال دكتور عزة حامد زيان، استشاري علاقات زوجية واسرية، أن التكافؤ فى الحالة الاجتماعية و المادية وايضا التوافق فى العمر.

وأشارت عزة حامد، أثناء حوارها مع برنامج"ست الستات" المذاع على قناة"صدى البلد" إلى وجود مدرستين فى حالة التوافق بين الزوجين أولهما ترجح ان يكون الزوجين متشابهين، مضيفة انها لا تتوافق مع هذه المدرسة، لكوننا شخصيات مختلفة.

وأضافت استشاري العلاقات، ان المدرسة الاخري تنص على أن يكون الزوجين مختلفين، ولكن كلتا المدرستين خطا لان الزواج يجب ان يكون متكامل. 

وأوضحت ان يفضل ان يكون الفرق بين الزوجين لا يقل عن سنتين الى 5 او 7 سنوات، مشيرة الى ان فى حالة تقارب الاعمار يصبح هناك ندية بينهم، أما في حالة فرق جيل يكون هناك مشاكل كبيرة تصل إلى عدم الاستمرار فى الزواج. 

وأكدت على ان فرق السن يعتمد على شخصية الاثنين و الثقة بينهم، ثم رضا الأهل، والتى تعد جزءا أساسيا ورئيسيا في  نجاح الزوجين، بالإضافة الى حسن الظن بينهم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ حياة زوجية سعيدة .. 6 نصائح تساعد في زيادة الخصوبة وتسهل حدوث الحمل

حكم نشر المرأة صور زوجها على فيسبوك لمعرفة علاقاته النسائية .. على جمعة يرد

بشرى للأزواج.. نسبة الحمل تزيد فى العام الثانى إلى 90% .. فيديو

ابعدي عنهم فورا.. 3 أنواع زواج تنتهي بالطلاق

عيش الحياة بسعادة .. 5 نصائح تمكنك من تخطى الصدمة العاطفية دون معاناة .. 3 انواع من الرجال الارتباط بهم يجلب المتاعب والألم

استشاري بالمعهد القومي للتغذية يكشف عن أهم بروتين حيواني.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تصدم العالم بتطور جديد حول فيروس كورونا

للمسافرين إلى الخارج.. الصحة توفر تحليل pcr للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا

كورونا يهدد إقامة صلاة الجمعة.. ووزير الأوقاف يوضح الحكم الشرعي ويحسم الجدل

رامي صبري يتوقع: عودة أصالة وطارق العريان.. فيديو

أول تعليق من الكاف على إقصاء الزمالك لـ الترجي من دوري أبطال أفريقيا

رغم الإعلان عن 12 حالة كورونا بالاقصر.. شاهد | وصول 213 فوجا سياحيا فرنسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بـ الشابوه.. كارول سماحة تتألق مع صديقتها في مصر