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برلمان

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن نقص الوحدات الصحية والمستشفيات بمركز السادات

الأحد 08/مارس/2020 - 01:02 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن نقص الأطباء فى الوحدات الصحية والمستشفيات بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وأشار المشد فى تصريحات خاص لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد لمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به خلال اجتماعات لجنة الصحة المقبلة.

من المقرر أن يعاود مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع قبل الماضى، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، من حيث المبدأ، ومناقشة 18 مادة منه، وافق على 17 منها، وأجَّل حسم مادة لمزيد من الدراسة، على أن يستكمل المجلس المناقشات في مواد مشروع القانون في وقت لاحق.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضي أيضا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأرجأ الموافقة النهائية.
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