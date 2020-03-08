طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن نقص الوحدات الصحية والمستشفيات بمركز السادات

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن نقص الأطباء فى الوحدات الصحية والمستشفيات بمركز السادات بمحافظة المنوفية.





وأشار المشد فى تصريحات خاص لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد لمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به خلال اجتماعات لجنة الصحة المقبلة.





من المقرر أن يعاود مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل.



