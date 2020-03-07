بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي أفريقيا.. أبرز تعليقات الفنانين

علّق عدد كبير من الفنانين على فوز النادى الأهلى على نظيره صن داونزو تأهله الى نصف نهائى دورى أبطال افريقيا علي ملعب لوفتوس فيرسفيلد





محمد انور

كتب الفنان محمد انور من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويت " الاهلى"





نبيل الحلفاوى





كتب الفنان نبيل الحلفاوى من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر





مبروك للأهلي التأهل إلى دور الأربعة. تعادل أمام فرقة ثقيلة على أرضها بأداء رجولي.

صنداونز كان يستحق أن يكون في المربع الذهبي بل وطرفا في النهائي.. لولا اصطدامه بالأهلي في ربع النهائي.

ولرجالنا أقول الأداء الدفاعي لايبرر إهدار الفرص بل على العكس يستدعي مزيدا من التركيز.

عاش يارجالة.





صلاح عبدالله





كتب الفنان صلاح هبدالله من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر " مبروك يا اهلى"

حكيم

نشر الفنان حكيم من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للنادى الاهلى وعلق عليها مبروك يا مصر.. وصول الأهلي لدور النصف النهائي الف مبروك لكل المصريين وتحيا مصر ويحيا رجالة الأهلى

الاهلي ❤️❤️ — Mohamed Anwar (@manwar) March 7, 2020

مبروووووك ياأهلي❤️😍❤️ — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) March 7, 2020