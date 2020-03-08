دينية البرلمان:عرض مشروع قانون دار الإفتاء المصرية على الجلسة العامة قريبا

قال النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة الدينية بالبرلمان انتهت من مناقشة مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان بعد الموافقة على مواده.





وأشار حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا ننتظر عرض مشروع قانون دار الإفتاء قريبا على الجلسة العامة للبرلمان، بهدف إقراره خلال دور الانعقاد الحالى.





وأكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن مشروع قانون دار الإفتاء المصرية له أهمية كبيرة ، حيث إنه سيعطى مزيدا من الاستقلالية لدار الإفتاء المصرية فى اتخاذ قراراتها.



