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برلمان

دينية البرلمان:عرض مشروع قانون دار الإفتاء المصرية على الجلسة العامة قريبا

الأحد 08/مارس/2020 - 09:01 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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معتز الخصوصى
قال النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة الدينية بالبرلمان انتهت من مناقشة مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان بعد الموافقة على مواده.

وأشار حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا ننتظر عرض مشروع قانون دار الإفتاء قريبا على الجلسة العامة للبرلمان، بهدف إقراره خلال دور الانعقاد الحالى.

وأكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن مشروع قانون دار الإفتاء المصرية له أهمية كبيرة ، حيث إنه سيعطى مزيدا من الاستقلالية لدار الإفتاء المصرية فى اتخاذ قراراتها.

هذا ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع قبل الماضى، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، من حيث المبدأ، ومناقشة 18 مادة منه، وافق على 17 منها، وأجَّل حسم مادة لمزيد من الدراسة، على أن يستكمل المجلس المناقشات في مواد مشروع القانون في وقت لاحق.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضي أيضا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأرجأ الموافقة النهائية.
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