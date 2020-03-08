AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

غدا.. شباب الوفد يحتفل بالعيد السنوي لثورة 1919

الأحد 08/مارس/2020 - 02:02 ص
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
Advertisements
معتز الخصوصى
تنظم اللجنة النوعية لشباب حزب الوفد، غدا الأثنين احتفالًا بالعيد السنوى لثورة 1919 ومرور 101 عام على اندلاع أعظم ثورات مصر، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

وقال محمد فؤاد عبد المجيد، سكرتير مساعد الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، إن الاحتفال يبدأ بزيارة بيت الأمة، وضريح الزعيم سعد زغلول، ويتقدم الزيارة المستشار بهاء أبوشقة رئيس الوفد، وقيادات الحزب، وأعضاء الوفد وشبابه، ثم يلتقى رئيس الوفد بشباب الحزب فى لقاء مفتوح بالمقر الرئيس للوفد بالدقى، حيث يجرى حوارًا مفتوحًا بين رئيس الوفد وأبنائه من الشباب.

كما يتم تنظيم لقاء حول الثورة مقدماتها ونتائجها،يتحدث فيها عدد من الكتاب والمثقفين.
Advertisements

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد يكشف سر تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

سكر محلي محطوط على كريمة.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

أول تعليق لـ عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية

تعليق فايلر على تأهل الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي الأبطال

سيد عبد الحفيظ عن باكاري جاساما: أريد أن أرى جواز سفره ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق .. 10 صور من الذكريات تشعل السوشيال ميديا

رأسه كادت تنفجر .. إيراني مصاب بكورونا يسقط أرضا والإسعاف ترفض الحضور .. فيديو

اسعار سينوفا senova الصينية بعد التخفيض .. صور