مدرب المنتخب عن تأهل الأهلي: وفوا بالوعد بعد عام من الخماسية المؤلمة | شاهد









وكتب محمود فايز " ‏في لقطة مش هنساها بعد هزيمة الأهلي بالخمسة وفي مباراة العودة بالقاهرة تجمع لاعبو الأهلي بقيادة الكابتن حسام عاشور (معرفش قالوا ايه وقتها) ثم توجهوا للجمهور الحزين لعدم التأهل وتحيتهم ورد الجمهور العظيم التحية في شكل حضاري راقي".





(اعتقد) كان وعد تم الوفاء به بعدها بعام بالظبط♥️👏 " .









وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









‏‎كانوا رجاله على قدر المسؤولية.

‏‎وعدتم فأوفيتم ✋





كنتم على قدر المسئولية .. كنتم رجال ♥💪 .









‏‎الحمدلله⁦❤️⁩⁦❤️⁩😍💪.









و تأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .





















في لقطه مش هنساها بعد هزيمة الاهلي بالخمسه وفي مباراة العوده بالقاهره تجمع لاعبي الاهلي بقيادة الكابتن حسام عاشور (معرفش قالوا ايه وقتها) ثم توجهوا للجمهور الحزين لعدم التأهل وتحيتهم ورد الجمهور العظيم التحيه في شكل حضاري راقي



(اعتقد) كان وعد ثم الوفاء به بعدها بعام بالظبط♥️👏 — Mahmoud Fayez (@mahmoudelfayez) March 7, 2020