زينة خلال مشاركتها بمهرجان الأقصر: بنتين من مصر تعبني نفسيا وشعرت بمنتهى القهر.. وهذا ما فعلته أمي حينما قررت التمثيل.. صور

زينة خلال مؤتمرها الصحفي بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية :





مسرحية "جزيرة القرع" بداية حلمي في التمثيل

جدتي شجعتني على التمثيل.. وماما رفضت وسحبت أوراقي من معهد السينما

ذهبت لأحمد زكي لالتقاط صورة.. فاختارني معه في أرض الخوف





كرم مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، لفنانة زينة، خلال فعاليات الدورة التاسعة المقامة بمدينة الأقصر، برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني، وأدار المؤتمر الصحفي لتكريم زينة، الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي للمهرجان. فعاليات الدورة التاسعة المقامة بمدينة الأقصر، برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني، وأدار المؤتمر الصحفي لتكريم زينة، الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي للمهرجان.









وأعربت زينة ، خلال المؤتمر الصحفي عن سعادتها بالتكريم من مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، مؤكدة أن هذا هو التكريم الثاني لها في مصر بعد تكريمها من قبل من مهرجان الإسكندرية منذ سنوات، مضيفة أنها كانت كلما تكرم خارج مصر تتمني ان يكون التكريم من بلدها، لانه يكون له واقع خاص علي الفنان، ويعطيه دفعه وحماس قوي، موجهة الشكر للسيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني وإدارة المهرجان وللكاتب الصحفي جمال عبد الناصر علي إدارته للمؤتمر الصحفي.





وتحدثت زينة عن بداية حلم التمثيل لديها، من خلال مسرحية "جزيرة القرع" في الهناجر وكانت اول اخراج لرامي امام، وعرفت وقتها أنه يقدم مسرحية وقالت له "عايزة اشتغل معاك بطلة" وكانت وقتها في اولي ثانوي، وكان معهم في المسرحية خالد سرحان والمطربة امينة وبالفعل قدمت هذه التجربة المهمة والناجحة .





وفي مداخلة للسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، أكد مشاهدته لمسرحية " جزيرة القرع" في الهناجر، قائلا: "توقعت ان تكون مسرحية دون المستوى وحينما علمت ان مخرجها رامي امام، قولت في نفسي انه مخرج مفروض علينا لانه ابن عادل إمام، ولم يقدم شيئا جديدا، لكن عندما شاهدتها وجدتها مسرحية جيدة ومكتملة العناصر وعلى مستوى جيد" وتفاجأت بموهبة رامي الإخراجية.





وتابعت زينة خلال المؤتمر الصحفي، قائلة: "اكتشفت نفسي في حلم التمثيل، حينما كنت طفلة عندها 9 سنوات فقد احببت السينما، وكنت اذهب الي مكتبة روزاليوسف واشتري كتب خاصة بتاريخ السينما، وكانت جدتي تشجعني علي ذلك، لكن والدتي كانت ترفض تمام هذا الاتجاه لي، وبعد الثانوية العامة قدمت في معهد السينما بقسم اخراج، ولكن ماما ذهبت بدون علمي وسحبت اوراقي من المعهد لرفضها التام دراستي للسينما، وقدمت في كلية تجارة انجليزي ودرست بها".





وسردت زينة، كواليس مشاركتها في فيلم" أرض الخوف" مع الفنان احمد زكي، وقرات في الصحف عن بحث اسرة الفيلم عن فتاة عمرها 14 عاما لتجسد شخصية زوجه احمد ذكي في الفيلم، ونظرا لحبها الشديد لاحمد ذكي كانت تريد ان تلتقت معه صورة، ووجدت الفرصة ستكون حينما تذهب الي مقر الشركة وستجده هناك وتلتقت معه الصور، ولم يكن في بالها فكرة التمثيل او المشاركة في الفيلم، وحينما ذهبت للشركة وقبل حضور احمد ذكي عرض عليها المنتج الفني فكرة التمثيل، وكان ردها لا مانع ولكن المهم لديها هو التقاط الصورة مع احمد ذكي اولا وعندما شاهدها احمد زكي وجدها مناسبة للشخصية، ومنها شاركت في الفيلم ، لكنه كان دائم النصح لها باكتمال دراستها قبل ان تركز في التمثيل، والطريف انها لم تلتقت الصورة مع احمد ذكي في الواقع رغم مشاركتها له التمثيل، واخذت الصورة في النهاية من شاشة الفيلم.





وعن اكثر المخرجين الذين تعاملت معهم وتأثرت بهم واستفادت منهم، قالت زينة : " الحقيقة أن أي مخرج اتعامل معه اكون حريصة دائما ان استفيد منه، خاصة انني اري دائما المخرج هو قائد العمل، واسمع كلام المخرج جدا لأنني تربيت فنيا على ذلك، ومع ذلك لم اجد كثيرا فكرة المخرج الذي يؤثر في الممثل، معظم المخرجين كانوا تركيزهم في الاخراج والممثل هو من يركز في التمثيل، ولكني تعاملت مع المخرج شريف عرفه في " الجزيرة"، ووجدت لديه مدرسة مختلفة وهي انه يعلم الممثل ولكن بدون توجيه مباشر، وهذا حدث في مشهد قتلي في فيلم الجزيرة، تركني اؤديه وصورنا اكثر من مرة الى ان وصلنا للأداء الذي رضي عنه ووجده مناسب، فمدرسة شريف عرفه تجعل الممثل يعتمد علي نفسه بدون توجيه، وهذه مدرسة مهمة وتعلمت منها وهي خاصة بمخرجين كبار، وايضا المخرج محمد امين، من اهم المخرجين الذين تعاملت معهم وتعلمت منه كثيرا علي المستوي المهني والانساني، وكان له دور مهم جدا بالنسبة لي انسانيا وعمليا، واستفدت منه جدا فهو موهوب في الإخراج والكتابة، وقدمت معه فيلمين " بنتين من مصر" و" التاريخ السري لكوثر" الذي انثظر عرضه .





وقالت عن فيلم " التاريخ السري لكوثر":" اقدم فيه شخصية مختلفة جدا، فهو فيلم به مشاعر واحاسيس عالية عن الحياة الإنسانية والبيوت في الفترة الزمنية التي حكم فيها الاخوان مصر" ، ويكشف الكثير من الحقائق في تلك الفترة واشياء كثيرة للناس في تلك الفترة.





وعن فيلم " بنتين من مصر" قالت: " تعبني نفسيا وشعرت بمنتهي القهر للبنت المصرية، والظلم ، واثر فيا نفسيا جدا، وكان لدي خوف اني من الممكن ان اكون مثل" حنان " وهي الشخصة في الفيلم واحيانا قراراتي تكون خاطئة بسبب الشخصية وخوفي من مصير حنان".





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وقالت الفنانة سلوى محمد علي في مداخلة لها خلال ندوة الفنانة زينة، أن فيلم "بنتين من مصر" الذي جمعهما كانت تجربة صعبة عشنا فيها جميعًا، بسبب كل الاحاسيس الموجودة، ولكن تجربتي مع زينه كانت جميله وبعد المشهد الاول الذي جمعهما، هاتفتها لتخبرها بأنها جميله جدًا، فهي لا تمثل ولكن تقدم احاسيسها، وكانت تركز في التفاصيل ولا تخاف من ان تعيد تقديم المشهد اكثر من مرة حتي تصل لنتيجة ترضي عنها، وتابعت: "تعلمت من زينه هذه النقطة انها تعتذر، وتعيد المشهد لتقدمه بشكل افضل، وفي احد مشاهد تصوير مسلسل " لاعلى سعر" كان اولادها يمروا بوعكة صحية شديدة، ولكنها رغم ذلك جاءت التصوير وأبدعت في ادائها على الرغم من متابعتها بالهاتف مع الدكتور والممرضة لتباشر حالة اولادها ولم يكن احد في اللوكيشن يشعر بها، فهي في كل مره تقدم دورها بشكل رائع.





وقالت زينة إن المخرج يوسف شاهين قال لها انها تشبه صوفيا لورين لان عظام وجهها تشبهها، وكان من المفروض أـن تشارك في احد افلامه الا انه لم يحدث لظروف معينة .



