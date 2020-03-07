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استشاري علاج الإدمان تكشف متى تلجأ المرأة لتعاطي المخدرات

السبت 07/مارس/2020 - 06:26 م
الدكتورة رانيا حسن
الدكتورة رانيا حسن استشاري علاج الإدمان
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أسامة علي
كشفت الدكتورة رانيا حسن استشاري علاج الإدمان، الحالات التي قد تدفع المرأة الإقبال على تعاطى المخدرات، والدخول فى مرحلة إدمانها.

وأوضحت حسن خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم اسم" المذاع عبر فضائية "الأولى"،تقديم الإعلامية أميرة العقدة، أن المرأة بطبعها هشه وعاطفية، وتلجأ لتعاطى المخدرات لتقليل الألم النفسي الذي قد تصاب بها، لافتا إلى أن المرأة تقبل على المخدرات فى حالات الاضطراب النفسي، المشاكل العاطفية .

وتابعت استشاري علاج الإدمان، إقبال المرأة على الإنعزال لا يعني وصولها إلى مرحلة الاكتئاب، ويطلق على هذه الحالة "سوء مزاج، لافتا إلى أن الوصول إلى الاكتئاب يعنى توقف الحياة وقد تصل خطورته إلى الانتحار.


وتقدم الإعلامية أميرة العقدة، حلقة جديدة من برنامج  «كل يوم اسم» حصريا عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري ضمن خطة التطوير الجديدة.

ويستضيف البرنامج نماذج من الشباب في سن المراهقة للحديث بوضوح والتعبير عن مشكلاتهم، كما يعرض آراء متخصصين حول ذلك في حلقة نقاشية تشتمل قضية المراهقة وأزماتها أسبابها وعلاج مشكلات هذه الفئة العمرية.
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