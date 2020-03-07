استشاري علاج الإدمان تكشف متى تلجأ المرأة لتعاطي المخدرات

كشفت الدكتورة رانيا حسن

استشاري علاج الإدمان

، الحالات التي قد تدفع المرأة الإقبال على تعاطى المخدرات، والدخول فى مرحلة إدمانها.





وأوضحت حسن خلال استضافتها ببرنامج " كل يوم اسم" المذاع عبر فضائية "الأولى"،تقديم الإعلامية أميرة العقدة، أن المرأة بطبعها هشه وعاطفية، وتلجأ لتعاطى المخدرات لتقليل الألم النفسي الذي قد تصاب بها، لافتا إلى أن المرأة تقبل على المخدرات فى حالات الاضطراب النفسي ، المشاكل العاطفية .





وتابعت استشاري علاج الإدمان، إقبال المرأة على الإنعزال لا يعني وصولها إلى مرحلة الاكتئاب، ويطلق على هذه الحالة "سوء مزاج، لافتا إلى أن الوصول إلى الاكتئاب يعنى توقف الحياة وقد تصل خطورته إلى الانتحار.







