قبل افتتاحه في أغسطس .. 10 معلومات عن مستشفى القناطر الجديد

صدمها قطار.. نقل أشلاء جثة قتيلة المصعد إلى مستشفى إيتاي البارود.. أم تذهب للولادة فتتوفى طفلتها الكبرى في الأسانسير.. والتحقيقات: الصيانة أجريت له منذ 4 أيام