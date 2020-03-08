قبل افتتاحه في أغسطس .. 10 معلومات عن مستشفى القناطر الجديد

مستشفى
القناطر المركزى الجارى إنشاؤه من أهم المشروعات فى قطاع الصحة بمحافظة القليوبية، لأنه يخدم 106 قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية .. موقع صدى البلد الإخبارى
ينشر أهم معلومات عن المستشفى الجديد والخدمات التى سوف يقدمها للمواطنين:
- يقام على مساحة 4000 متر ومن المقرر افتتاحها فى يونيو 2020
- يخدم
106 قرية وعزبة تابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية
- مصمم لإقامة 3 أدوار وأرضي لتضم التخصصات الطبية المختلفة
- تتكون المستشفى
من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير لاستقبال الحالات الحرجة
- تتكون
المستشفى الجديد ايضا من 27 سرير عناية مركزة مزودة بأحدث الأجهزة
- كما تضم المستشفى
27 حضانة للأطفال المبتسرين و38 جهاز للغسيل الكلوى
- يبلغ عدد الأسرة
داخل المستشفى 205 سرير فى التخصصات المختلفة
- يبلغ التكلفة الاجمالية
لانشاء المستشفى الجديد 283 مليون جنيه
- محافظة القليوبية
تشهد ثورة فى الحالة الإنشائية بالمستشفيات
والوحدات
- مستشفيات القليوبية لا تخدم أهالي المحافظة فقط ولكن تخدم أيضا المحافظات المجاورة والمسافرين على الطرق السريعة
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