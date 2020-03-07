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رياضة

مدرب الأهلي السابق يتحدث عن فايلر بعد التأهل لدور الأربعة من دوري أبطال أفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 06:23 م
فايلر
فايلر
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عمرو أبوبكر
أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق أن، رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعامل مع مباراة العودة أمام صن داونز ببراعة شديدة، وخصوصا في تبديلات اللاعبين التي أجراها في شوط المباراة الثاني.

وأضاف يوسف خلال تصريحاته على فضائية الأهلي عقب انتهاء المباراة، أن الاهلي تعامل مع المباراة بشكل مميز والخبرات لعبت دور كبير على أرض الملعب.

وأشار إلى أن بداية المباراة بالأفارقة الأربعة تكتيك مميز من فايلر حيث أن هؤلاء الأربعة أليو ديانج وبادجي وجونيور اجاي و جيرالدو، يستطيعون التعامل مع أجواء الأرض في جنوب افريقيا ودرجة الحرارة، لذلك بداية المباراة بهم كانت خطوة مميزة.

وأكد يوسف أن ما يقدمه الأهلي في الفترة الحالية على المستوى المحلي مميز للغاية، ودراسة المباريات الإفريقية من ناحية رينيه فايلر تتقدم بشكل قوي المباراة، وسوف نرى مباريات رائعة في الفترة القادمة إفريقيًا.

جدير بالذكر أن الأهلي صعد الى الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على صن داونز بمجموع المبارتين 3-1.
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