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منوعات

الانتحار للأقوى.. سعودية تطلق النار على نفسها في ظروف غامضة .. تفاصل

السبت 07/مارس/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في قصاصة من الورق، دونت سعودية بعمر 17 عامًا عبارة صادمة تضمنت كلمات غامضة وهي: "الانتحار للأقوى"، وذلك قبل أن تضع فوهة المسدس على رأسها وتطلق النار على نفسها في منزل أسرتها في محافظة الشملي 180 كلم غرب حائل.


ووفقًا لصحيفة سبق السعودية تلقت قوات الأمن بلاغًا بانتحار فتاة سعودية في العقد الثاني من العمر يوم الأربعاء الماضي، داخل منزلها بمحافظة الشملي.


وكشفت التحريات أن الفتاة قامت بالانتحار بإطلاقها النار على نفسها من مسدس كان بحوزتها، كما وجدت رسالة بجوارها كتب فيها "الانتحار للأقوى"؛ حيث قامت الجهات الأمنية بفتح تحقيق موسع؛ لمعرفة أسباب انتحار الفتاة.

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