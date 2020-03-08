تسليمه في يونيو .. 10 معلومات لا تعرفها عن أول مستشفى للحروق بالقليوبية

تشهد محافظة القليوبية حاليا إنشاء أول مستشفى ومركز للحروق بمدينة القناطر الخيرية، حيث تم تسليم الموقع للشركة المسند إليها الأعمال منذ عام 2018، وجار الانتهاء منه وافتتاحه لخدمة المرضى.





موقع صدى البلد الإخبارى ينشر أهم معلومات عن المركز الجديد والخدمات التى سوف يقدمها للمترددين عليه :

- المستشفى الجديد يعد أول مركز متكامل للحروق بالقليوبية بتكلفة 300 مليون جنيه.

- المركز تبرع من حاكم الشارقة ويقام طبقا للمواصفات العالمية.

- المركز يقام على مساحة 1000 متر مربع وبلغت نسبة التنفيذ 90%.

- من المقرر الإنتهاء من أعماله وتسليمه فى شهر يونيو القادم.

- المركز مجهز بغرف للإقامة وسرير رملي لحالات الحروق الخطيرة بالإضافة إلى بنك للجلد.

- تم تخصيص الدور الأرضي للاستقبال والصيدلية.

- الدور العلوي يضم غرف للعمليات والعناية المركزة.

- كما تم تجهيز 11 سرير إقامة مجهز لاستقبال جميع الحالات.

- يضم المركز ايضا مبنى إداري للأطباء وتعقيم مركزي.

- تم تخصيص الدور الثالث لبنك الدم المتطور بالخلايا الجذعية.