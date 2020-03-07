خاص.. هيثم فاروق: الكل أجمع على ضعف الأهلي والزمالك قبل القرعة.. ونهائي الأبطال مصري

أكد هيثم فاروق، نجم فريق الزمالك السابق، والمحلل بقنوات بين سبورتس، أن فريقه، وفريق الأهلي مرشحان بقوة لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام.









يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي 1-1، على ملعب لوكاس موريبي، وتأهل إلى المربع الذهبي من أبطال إفريقيا بمجموع نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب 3-1.





وأضاف هيثم:" الجميع أجمع أن الأهلي والزمالك أضعف فريقين في دور ربع النهائي، قلت عندما أجريت القرعة أن الأمل في المباريات التي سيخوضها الفريقان في شهر فبراير، وتطور مستوى الفريقين وارتفع بشكل واضح، الزمالك بدأ بالحرس ثم الإسماعيلي في الدوري، ثم الترجي في السوبر الإفريقي، ثم الأهلي في السوبر المصري، لذا قلت أن شهر فبراير سيكون شهرًا مميزًا للزمالك وقد كان".





يذكر أن الزمالك تأهل رسميًا لدور نصف النهائي أمس الجمعة، بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي، بمجموع المباراتين 3-2.



واختتم هيثم كلامه: "الأمر نفسه ينطبق على الأهلي، مباراة الزمالك في السوبر كانت قوية التي كانت كفيلة بأن تعود الثقة للفريق ويظهر بقوته الحقيقية أمام صن داونز، كان الكل يجمع أن صن داونز والترجي الأقوى، الآن تغيرت اللهجة والكل أصبح يؤكد بأن الأهلي والزمالك مرشحين بشكل كبير لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن يكون النهائي مصريًا خالصًا، سعيد بما يقدمه فايلر مع الأهلي وكارتيرون مع الزمالك، وأتمنى لهم التوفيق."





ويواجه الأهلي المتأهل من مباراة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي بعد إقصائه نظيره نادي مازيمبي الكونغولي.

وقال هيثم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "شيء جيد جدًا تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أيضًا المصري وبيراميدز يؤديان بشكل رائع في الكونفدرالية وبالأخص بيراميدز، الفريقان يستحقان التأهل، قاما بأداء مباراتين كبيرتين في القاهرة، وفي العودة كانا رائعين في رادس وبريتوريا، من الممكن أن نرى الأهلي والزمالك في المباراة النهائية بنسبة كبيرة".