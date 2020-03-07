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أخبار البلد

انطلاق معركة الوعى في جامعة القاهرة

السبت 07/مارس/2020 - 08:02 م
أشرف شتيوي
أشرف شتيوي
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اخبار البلد

انطلق قطار المشروع القومي الوطنى "معركة الوعي" للكاتب الصحفي والمفكر أشرف شتيوي من أكبر وأعرق الجامعات في العالم ,جامعة القاهرة. 


استضافت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي معركة الوعي الذي يهدف إلى تصحيح المسار  والمفاهيم لدى الشباب والفتيات وخاصة الأجيال القادمة.. معركة الوعى هو مشروع قومى وطنى يعكف على تنفيذه الكاتب الصحفي والمفكر أشرف شتيوي ويعد هذا المشروع بمثابه مظلة توعوية تربوية ثقافية واجتماعية واقتصادية هامه لنشر الوعي في مختلف المجالات التى تهم وتلمس كل بيت في مصر  لتوضيح الحقائق الغائبة وتصحيح المفاهيم مع نشر الوعي الفكري بمصر والوطن العربي.


حضر اللقاء لفيف من كبار رجال الدولة وممثل عن الأزهر الشريف ورجال الفكر الديني والتربوي  والعديد من الشخصيات العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


جاءت فعاليات المؤتمر المنعقد تحت إشراف ورئاسة جامعة القاهرة  بحضور كل من د عبد الراضي محمد عبد المحسن عميد كلية دار العلوم  واللواء خالد عبد الوهاب زميل كلية الدفاع  الوطني.

 

أكد شتيوى أن هذا  المشروع الوطني يأتى  في إطار المساعدة الضرورية للدولة المصرية خاصة في تلك المرحلة الهامة ومحاربتها الشائعات التي أصبحت منتشرة في كافة الوسائل المختلفة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي .. ومن الواجب علينا أن نشارك الدولة معركتها التي تخوضها ضد العناصر المغرضة المخربه.. ونحن نخوض اليوم معركتنا الأساسية وهى استعادة الوعي والفكر والقدرات والتنمية لدى الشباب وإعدادهم إعداد جيد حتى يتمكنوا من تولي القيادة والمناصب الهامة بالدولة  في كافة المجالات المختلفة من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية وهذا دعما للشباب وتحصينا لهم.

 

شارك في المؤتمر كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والمستشار حسام مازن نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور وحيد رفاعي ممثلًا عن دار الإفتاء المصرية، واللواء أحمد الأشعل من رئاسة مجلس الوزراء، والكاتب الصحفي الكبير  خالد عثمان نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، والكاتب الصحفي والإعلامي على سمير نائب رئيس تحرير جريدة وبوابة الأنباء الدولية والمنسق الإعلامي للمؤتمر  و الإعلامي نزيه السبيعى وغيرهم  الكثير من رجال الإعلام والصحاف و أيضا العديد من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس النواب وعدد من المتحدثين الرسميين باسم الوزارات وعدد ٣٥٠  طالبا وطالبة من كلية دار العلوم.

 

وعقب الإنتهاء من فعاليات المؤتمر قام كل من الكاتب الصحفي والمفكر أشرف شتيوي والدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بتكريم العديد من الحضور وتسلمهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير لمشاركتهم في المشروع القومي الوطنى معركة الوعي.

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