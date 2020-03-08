أستاذ إعلام: ما ينشر على مواقع التواصل حول كورونا غير صحيح.. فيديو

قال الدكتور محمد المرسي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، إن الإعلام المصري يقوم بدوره التوعوي بقوة، فى حين يرى البعض أنه يهتم بالأخبار الخارجية الخاصة بـ فيروس الكورونا اكثر من الأشياء الداخلية، وهذا ليس خاطئا، لأن انتشار الفيروس عالمي ويجب أن يتعامل الإعلام المصري الاهتمام بالأخبار الخارجية الخاصة بالفيروس.









وأضاف محمد مرسي، أثناء حواره على برنامج"اليوم" المذاع على قناة"dmc"، أن مصر لديها مصدران أساسيان للمعلومات، هما وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وهذا يؤكد أنه لا يوجد احتمال أن يكون هناك حالات مخفية عن الوسط.









وأوضح أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أى أساس من الصحة، لذا لابد من وجود ضوابط للمواقع غير الموثقة التى تقوم بنشر القلق والخوف فى المجتمعات.