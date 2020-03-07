مصطفي وزيرى: التنقيب عن الآثار تحولت إلى جناية عقوبتها الحبس 15 عاما

قال الدكتور مصطفي وزيرى رئيس المجلس الأعلى للأثار، إن التنقيب عن الآثار إنتشر كثيرا خلال الفترة الاخيرة.





وتابع وزيرى خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ،:"كل من يقوم بالحفر خلسة يعرض نفسه للعقوبة وفقا للقانون بعقوبة تصل الى15 سنة حبس، متابعا:"عقوبة التنقيب الآثار تحولت من جنحة إلى جناية".





واكمل:"المناطق الاثرية المعروفة وزارة الآثار تضمن عدم المساس بها أول محاولة سرقتها".





وأشار إلى ان روما عاصمة إيطاليا بها 13 مسلة مصرية من إجمالى 22 مسلة، مقارنة بالعدد الموجود داخل مصر ويبلغ 8 مسلات.