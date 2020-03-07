استقرار سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك.. اليوم

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي استقرارا في نهاية تعاملات أول ايام الأسبوع والمحددة اليوم السبت، ليصل لـ 4.242 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع وفقا لأسعار البنك المركزي المصري.





وصل أقل سعر صرف للدرهم الإماراتي ببنك التعمير والاسكان لـ 4.18 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم ببنوك " الكويت الوطني، الإسكندرية، العربي الافريقي الدولي،المصرف المتحد، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، قناة السويس، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول ومصر إيران للتنمية" نحو 4.216 و 4.22و 4.225 و 4.226 و 4.235 و 4.236 جنيه للشراء مقابل 4.27 و4.266 و4.28 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدرهم في بنوك " الأهلي، مصر، بوم، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي" نحو 4.24 جنيه للشراء و 4.26 و 4.27 جنيه للبيع.