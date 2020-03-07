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رياضة

شاهد.. السحر والشعوذة في ملعب رادس قبل مواجهة النجم والوداد

السبت 07/مارس/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نشرت صفحة الكرة المغربية عبر مواقع السوشيال ميديا فيديو بعنوان السحر والشعوذة في رادس، حيث قام أحد التابعين لنادي النجم الساحلي التونسي برش المياه حول ملعب المباراة قبل بدئها مع الوداد المغربي في إياب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.


وتأهل النادي الأهلي  إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .

وشهد دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا سيطرة عربية حيث تأهل إلى المربع الذهبي 4 فرق هى الزمالك و الأهلي والرجاء المغربي والفائز من لقاء الوداد البيضاوى أو النجم الساحلى التونسي

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