نائب المرج يحصل على موافقة العدل لإنشاء مكتب شهر عقاري بالدائرة

قال النائب أحمد على إبراهيم عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، أنه حصل علي الموافقة لإنشاء أول مكتب توثيق شهر عقاري بالدائرة، مضيفًا أنه تمت المعاينة وتسليم الارض للجنة المشكلة من قبل هيئة ابنية المحاكم التابعة لوزارة العدل وهيئة الشهر العقاري.





وأضاف «علي»، في بيان له اليوم، أن قرار إنشاء مكتب جديد لشهر العقاري، جاء بعد جهود حثيثة قام بها على مدار عام ونصف لنيل الموافقة وتوفير قطعة الأرض، لافتا إلى أن قرار إنشاء مكتب جديد لشهر العقاري، من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء الواقع على عاتق المواطنين، الذين يبقون لساعات طويلة في طوابير لا تنتهي، حيث أن مكتب التوثيق الحالي يخدم أكثر من 3 آلاف مواطن يوميًا.





وأشار «نائب المرج»، إلي أنه حريص كل الحرص على رفع المعاناة الواقعة على عاتقهم، والعمل على تخفيفها، من خلال تطوير أداء المصالح الحكومية القائمة، أو إنشاء مصالح جديدة، لتحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة لهم، حتى وإن تطلب الأمر توفيرها من خلال الجهود الذاتية، مثلما حدث في توفير قطعة الارض المخصصة لإقامة الشهر العقاري.