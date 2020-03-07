AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سعيد البطوطى: الألمان يريدون قضاء رحلاتهم رغم فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 07:55 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قال الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية انه في ألمانيا وفقًا لمسح أجرته مؤسسة أبحاث السوق Innofact نيابة عن Holiday Extras، فإن أكثر من 70% ممن شملهم الاستطلاع والذين قاموا بالفعل بحجز رحلة سوف يسافرون على النحو المخطط له على الرغم من فيروس كورونا.
 
اشار البطوطى الى انه في حين 13% فقط ألغوا حجوزاتهم، ولكنهم يريدون حجز وجهة السفر نفسها مرة أخرى بعد انتهاء المشكلة.

أضاف المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية الى ان  6% ألغوا رحلتهم إلى وجهات سياحية معينة ويريدون فيما بعد السفر إلى وجهات سياحية أخرى.

تابع ان 3% فقط ممن ألغوا رحلاتهم الخارجية يرغبون قضاء إجازاتهم في وجهات سياحية محلية والتحرك بالسيارة أو القطار و  6% ألغوا رحلاتهم ولا يوجد بديل في رؤوسهم الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يرعب بلاد التنين.. ماذا فعلت الصين لمواجهة الفيروس الغامض

السياحة المتضرر الأكبر.. خسائر تضرب الاقتصاد الصينى بسبب كورونا

حصة مصر 235 ألفاً.. البطوطي: كورونا يحرم سوق السفر العالمي من 200 مليون سائح صيني

2,5 مليون سائح ألماني زاروا مصر خلال 2019

البطوطى: السياحة حققت تريليونا و٥٨٠ مليار دولار على مستوى العالم

مصر للطيران تلغي حجوزات جميع الركاب حاملي تأشيرة العمرة

ترشيحاتنا

تألق محمد صلاح.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبورنموث بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

متقربليش.. حقيقة إصابة لطيفة بفيروس كورونا

كورونا.. علماء يحذرون من أعراض خفية للفيروس القاتل

كورونا يضرب النجوم .. إصابة لجين عضاضة بالفيروس.. لطيفة حبيسة منزلها

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد ثأر الأهلي من صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

على صخرة الفيل.. رايا أبي راشد بإطلالة تبهر متابعيها على الانستجرام