سعيد البطوطى: الألمان يريدون قضاء رحلاتهم رغم فيروس كورونا

قال الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية انه في ألمانيا وفقًا لمسح أجرته مؤسسة أبحاث السوق Innofact نيابة عن Holiday Extras، فإن أكثر من 70% ممن شملهم الاستطلاع والذين قاموا بالفعل بحجز رحلة سوف يسافرون على النحو المخطط له على الرغم من فيروس كورونا.

اشار البطوطى الى انه في حين 13% فقط ألغوا حجوزاتهم، ولكنهم يريدون حجز وجهة السفر نفسها مرة أخرى بعد انتهاء المشكلة.





أضاف المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية الى ان 6% ألغوا رحلتهم إلى وجهات سياحية معينة ويريدون فيما بعد السفر إلى وجهات سياحية أخرى.



