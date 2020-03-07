AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الدستورية تقضي بصحة شروط القبول لنظام الدراسة في أكاديمية الشرطة

السبت 07/مارس/2020 - 07:27 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
Advertisements
محمد زهير
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بأكاديمية الشرطة والنصوص الأخرى المرتبطة لها، فيما يتعلق بشروط القبول لنظام الدراسة بها.

أقيمت الدعوى رقم 30 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه والنصوص الأخرى المرتبطة لها.

وتنص المادة 10 من القانون على إنه يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:

(1) أن يكون مصرى الجنسية.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.

(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطار المحاكم اليوم.. معارضة سمية الخشاب على حبسها في قضية شيك .. الحكم في دعوى دستورية عقوبات المتهربين من الضريبة

في عيدهم الـ 68.. أكاديمية الشرطة «مدرسة البوليس سابقا».. تأسست عام 1896.. التحق في أول دفعة بها 16 طالبا بمصروفات بقيمة 30 جنيها.. صور

تأجيل نظر دعوى عدم دستورية شروط القبول لنظام الدراسة بأكاديمية الشرطة

قرارات جديدة للمحكمة الدستورية.. تأجيل جهة الاختصاص نظر دعاوى القيد بنقابة المحامين.. وقرار في عدم دستورية شروط القبول لنظام الدراسة بأكاديمية الشرطة.. وإرجاء دعوى بطلان تضامن الجمعية التموينية

مارس شهر الأحكام في المحكمة الدستورية .. الحكم في دعاوى بطلان إنشاء محاكم الأسرة و بطلان قانون رسوم التموين لجلسة 7 مارس

اليوم.. الدستورية تنظر دعوى استحقاق الضريبة على السلع فور التصرف فيها

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الدستورية بخصوص مدة الخدمة العسكرية والوطنية

دولة عربية الأعلى عالميا في رواتب الموظفين.. تعرف عليها

تعليق فايلر على تأهل الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي الأبطال

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

رينيه فايلر يحتفل بصعود الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال.. شاهد

قرار عاجل حول إلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

على صخرة الفيل.. رايا أبي راشد بإطلالة تبهر متابعيها على الانستجرام