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برلمان

وحيد عامر مرشحاً لـ مستقبل وطن بدائرة سمالوط في الانتخابات التكميلية

السبت 07/مارس/2020 - 08:43 م
وحيد عامر .. مرشحا
وحيد عامر .. مرشحا لمستقبل وطن بدائرة سمالوط
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أيمن رياض
أعلن النائب عمرو غلاب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أن الحزب اختار وحيد مصطفى عامر مرشحا لخوض الانتخابات التكميلية بدائرة سمالوط على المقعد الذى خلى بوفاة النائب الدكتور على الكيال.

وأضاف أمين الحزب ان مستقبل وطن زاخر بقياداته وشبابه الذين يمتلكون الخبرات المتنوعة ولديهم القدرة على أداء رسالة الحزب كاملة الى جانب التزامهم الحزبى ، مؤكدا ان اختيار وحيد عامر هو إضافة قوية للحزب لما يتمتع به من صفات حميدة وشعبية وقبول لدى أهل الدائرة.


وأوضح غلاب أن المرشح وحيد عامر، سبق له الفوز فى الانتخابات التكميلية عام 2009 فى المقعد الذى خلى بوفاة النائب اللواء حميدة عبد العاطى ، وخاض الانتخابات في 2010 وفاز بمقعد سمالوط.

وناشد غلاب القيادات والكوادر الحزبية وأعضاء الحزب بمركز سمالوط بالوقوف خلف مرشح الحزب ومساندته للفوز بالمقعد.


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