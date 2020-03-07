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حوادث

دعوى لوقف برنامج «ملائكة الرحمة» بقناة صوت العرب

السبت 07/مارس/2020 - 07:26 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير:
أقام محام وكيلاً عن نقيب الممرضين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف بث برنامج "ملائكة الرحمة" المُذاع على قناة صوت العرب. 

طالبت الدعوى وقف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع على قناة صوت  العرب، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة وشخص النقيبة بصفتها، والعبارات المسيئة للنقيبة، مع التركيز علي الجانب السلبي دون الإيجابي.

وتابعت الدعوى أن محتوى الحلقات يتضمن العديد من العبارات المسيئة تحمل سبًا وقذفًا للأشخاص ، و استضافة ضيوف بعينهم دون الالتزام بحق الطرف الآخر في الرد، وكذلك الخوض في أسرار النقابة الداخلية.

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