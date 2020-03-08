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محافظات

اليوم .. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة فى القليوبية

الأحد 08/مارس/2020 - 02:02 ص
اليوم .. انطلاق الحملة
اليوم .. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة
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إبراهيم الهوارى

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 26 من مارس الجاري.


وأشار وكيل الوزارة الى أن الحملة تستهدف تطعيم مليون و48 ألف و251 طفل بالمحافظة للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية مضيفا أن الطعم المستخدم فى الحملة يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد فى الذراع اليسرى وآمن تماما.


وأضاف أن التطعيم سيجرى من خلال فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، مؤكدا أنه سيتم وضع فرق ثابتة لتغطية جميع الحضانات والمواقع الخاصة والقري البعيدة والأماكن صعب الوصول إليها، حيث سيشارك فى الحملة 493 فرقة طبية مدربة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية بمديرية الصحة والإدارات الصحية ومنسقين بالمدارس والحضانات.


وأشارت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية إلى أن هناك بعض الموانع للتطعيم منها يؤجل التطعيم للأطفال الذين تم تطعيمهم بجرعة السنة أو سنة ونصف خلال شهر قبل بدء الحملة ويعطى الطفل جرعة التطعيم بعد مرور شهر من جرعته الأخيرة وأيضا عند الإصابة بالأمراض الحادة، كما يجب استشارة الطبيب عند ارتفاع درجة الحرارة والمرضى المحجوزين بالمستشفيات.


وأضافت أنه لا يجب إعطاء الطفل التطعيم في الحالات التالية سابقة حدوث حساسية لنفس الطعم أو لأي من مكوناته وحالات نقص المناعة ومرض الإيدز وحالات الأمراض السرطانية وسرطان الدم والذين يتلقون علاجا كيماويا

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