لعن الله الكاذبين..عمرو أديب: "قطر متعرفش تحكم الشارع"..فيديو

علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على غضب مواطني قطر من إجراءات المملكة، في التصدي لفيروس كورونا، وقرارها الاحترازي بغلق الكعبة والحرم النبوي، قائلا، " لعن الله السوشيال ميديا، دول عاوزين قطر تحكم الكعبة، ده أنتم متعرفهوش تحكموا شارع، دي الكعبة قد قطر كلها".





وأشار عمرو أديب، أثناء حلقة برنامج"الحكاية" المذاع على قناة" ام بي سي مصر"، إلى أن الخلاف السياسي بين قطر والدول العربية، لا يجب أن يتحول إلى خلاف ديني.





وأضاف أديب ساخرا من الإشاعات، " افتكري يا قطر لما السعودية كانت بتبعت طائرات عشان تنقل الحجاج للمملكة، السعوديين بيقولوا يعني إيه كورونا، سنويا بييجي لها الأمراض العديدة، لأنها بتتعامل مع كل دول العالم في موسم الحج والعمرة، ويجري علاجهم بالمجان في مستشفيات المملكة ".





وقال" ربنا يبارك في الناس اللي أخذت قرار إغلاق الكعبة، لأنه قرار حكيم " .

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد اتجهت لوضع ساترا حول الكعبة المشرفة من المواد المضادة للبكتيريا والفيروسات، لمنع الزوار من ملامسة جدار الكعبة منعا لانتشار فيروس كورونا.

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