المصري بالأخضر والأبيض وبركان بالبرتقالي والأسود في مباراة الفريقين غدًا بالكونفدرالية

أقيم منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة إياب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان.





وخلال الاجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة جيرمان انجويامبا والذي ينتمي إلى أفريقيا الوسطى تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق السماوي، فيما سيرتدي فريق نهضة بركان قميصا برتقاليا بالإضافة إلى الشورت الأسود والجوارب البرتقالية وسيرتدي حارسه اللون الأسود.





مثل المصري في المؤتمر الكابتن محمود جابر مدير شئون اللاعبين والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات ، فيما حضر المؤتمر كذلك المنسق العام للمباراة الليبي علي الچيلاني ، والايفواري سينكو زالي مراقب الحكام ، والإعلامية المغربية هيام بن حمو المنسقة الإعلامية للمباراة، والرواندية سولانج لي المنسق الأمني للمباراة.



