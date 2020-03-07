AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري بالأخضر والأبيض وبركان بالبرتقالي والأسود في مباراة الفريقين غدًا بالكونفدرالية

السبت 07/مارس/2020 - 08:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الغزاوى - نور عادل
أقيم منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة إياب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة جيرمان انجويامبا والذي ينتمي إلى أفريقيا الوسطى تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق السماوي، فيما سيرتدي فريق نهضة بركان قميصا برتقاليا بالإضافة إلى الشورت الأسود والجوارب البرتقالية وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

مثل المصري في المؤتمر الكابتن محمود جابر مدير شئون اللاعبين والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات ، فيما حضر المؤتمر كذلك المنسق العام للمباراة الليبي علي الچيلاني ، والايفواري سينكو زالي مراقب الحكام ، والإعلامية المغربية هيام بن حمو المنسقة الإعلامية للمباراة، والرواندية سولانج لي المنسق الأمني للمباراة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1000 مشجع للمصري وبيراميدز في لقائهما بالكونفدرالية الأفريقية غدا

تعرف على وقائع الاجتماع الفني لمباراة المصري وبيراميدز

بيراميدز بالطاقم الأسود.. والمصري بالأبيض في مباراتيهما غدا بالكونفدرالية

أحمد ياسر: هدفنا الفوز بمباراة الغد لضمان الصعود لدور الثمانية

المصري بـ الأبيض وبيراميدز بـ الأسود في مباراة الفريقين غدًا بالكونفيدرالية

أول تعليق من المصري البورسعيدي على لقاء نهضة بركان بالكونفيدرالية

ترشيحاتنا

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

سيد عبد الحفيظ يوجه انتقادا شديدا ضد صن داونز .. لهذا السبب ..فيديو

مرتضى منصور: تمنيت فوز الرجاء على مازيمبي

كورونا.. علماء يحذرون من أعراض خفية للفيروس القاتل

متقربليش.. حقيقة إصابة لطيفة بفيروس كورونا

بعد المنشور الفاضح.. تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد