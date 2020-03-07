قلب الأسد.. أحمد فتحي جوكر الأهلي المتألق يواصل رحلة العطاء.. بروفايل

بعد فوز الأهلي على صن داونز بمجموع اللقاءين 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في جنوب إفريقيا بالدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا وبالتالي صعوده لقبل النهائي من البطولة ذاتها.
وبعد ملحمة اللقاءين وصعود الأهلي ظهر الجندي المعلوم للجميع في أبهى صوره، وساعد المارد الأحمر للوصول لقبل النهائي وهو أحمد فتحي نجم خط دفاع القلعة الحمراء.
جوكر النادي الأهلي البالغ من العمر 34 عاماً مازال مستمرًا في العطاء، والتألق داخل جدران النادي، وساهم في تتويج الفريق الأحمر بالعديد من البطولات آخرها مساعدة النادي في الوصول لقبل النهائي.
لعب فتحي مع الإسماعيلي 6 مواسم متتالية، بمجموع 55 مباراة استطاع أن يسجل خلالها 11هدفًا، التفت جهاز منتخب مصر للشباب وقتها إلى موهبته المتفجرة وفدائيته في الملعب، فتم ضمه إلى الجيل الذهبي بقيادة المعلم حسن شحاتة.
شارك فتحي تحت قيادة المعلم في بطولة أمم أفريقيا عام 2003 وساهم في حصول منتخب مصر على البطولة، ثم شارك في كأس العالم للشباب عام 2003 بالإمارات، وساهم في صعود المنتخب المصري إلى دور ال16 قبل أن تتوقف مسيرة المنتخب أمام الأرجنتين، وفي عام 2012 نال الجوكر شرف المشاركة في اولمبياد لندن 2012 بجوار الثنائي فوق السن وقتها محمد أبوتريكة وعماد متعب تحت قيادة هاني رمزي.
الإنجاز الأعظم لجوكر النادي الأهلي، هو تحقيق الثلاثية الأفريقية مع منتخب مصر، حيث شارك في حصد جيل حسن شحاتة الذهبي لأمم إفريقيا 2006 و2008 و2010، والمشاركة المشرفة في كأس العالم للقارات، فضلًا عن مشاركته في صعود مصر لكأس العالم بعد غياب 28 سنة، عن العرس العالمي لكرة القدم، ليصل قبل كأس العالم إجمالي المباريات الدولية التي شارك فيها فتحي 119 مباراة دولية أحرز خلالها هدفًا واحدًا في مرمى منتخب كوت ديفوار بأمم أفريقيا 2008.
على مستوى الأندية، في عام 2004 انتقل إلى نادي الأهلي المصري، وفي موسم 2006 /2007 لعب مع نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وفي عام 2007 لعب مع نادي كاظمة الكويتي، وعاد إلى نادي الأهلي المصري في نهاية ديسمبر 2007، ليكمل مسيرة البطولات التي اعتاد حصدها، ليصبح إجمالي ما حصل عليه من بطولات الدوري المصري الممتاز 8 بطولات سبعة منهم بقميص النادي الأهلي، فضلًا عن إحرازه دوي أبطال إفريقيا ثلاث مرات، والكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، وكأس السوبر ثلاث مرات.