قلب الأسد.. أحمد فتحي جوكر الأهلي المتألق يواصل رحلة العطاء.. بروفايل

بعد فوز الأهلي على صن داونز بمجموع اللقاءين 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في جنوب إفريقيا بالدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا وبالتالي صعوده لقبل النهائي من البطولة ذاتها.

وبعد ملحمة اللقاءين وصعود الأهلي ظهر الجندي المعلوم للجميع في أبهى صوره، وساعد المارد الأحمر للوصول لقبل النهائي وهو أحمد فتحي نجم خط دفاع القلعة الحمراء.





جوكر النادي الأهلي البالغ من العمر 34 عاماً مازال مستمرًا في العطاء، والتألق داخل جدران النادي، وساهم في تتويج الفريق الأحمر بالعديد من البطولات آخرها مساعدة النادي في الوصول لقبل النهائي.



