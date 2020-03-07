وحيد عامر مرشحا لمستقبل وطن بدائرة سمالوط بالمنيا

اعلن النائب عمرو غلاب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا ، إن الحزب اختار وحيد مصطفى عامر مرشحا لخوض الانتخابات التكميلية بدائرة سمالوط على المقعد الذى خلى بوفاة النائب الدكتور على الكيال.





وأضاف امين الحزب ان مستقبل وطن زاخر بقياداته وشبابه الذين يمتلكون الخبرات المتنوعة ولديهم القدرة على اداء رسالة الحزب كاملة الى جانب التزامهم الحزبى ، مؤكدا ان اختيار وحيد عامر هو اضافة قوية للحزب لما يتمتع به من صفات حميدة وشعبية وقبول لدى اهل الدائرة .





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وأوضح غلاب أن المرشح وحيد عامر، سبق له الفوز فى الانتخابات التكميلية عام ٢٠٠٩ فى المقعد الذى خلا بوفاة النائب اللواء حميدة عبد العاطى ، وخاض الانتخابات في 2010 وفاز بمقعد سمالوط.





وناشد غلاب القيادات والكوادر الحزبية واعضاء الحزب بمركز سمالوط بالوقوف خلف مرشح الحزب ومساندته للفوز بالمقعد.



