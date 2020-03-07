وثائق مسربة.. أمريكا ستشهد 96 مليون إصابة بفيروس كورونا

كشفت وثائق مسربة أن المستشفيات الأمريكية تستعد لـ 96 مليون إصابة بفيروس كورونا ونحو نصف مليون حالة وفاة من جراء تفشي المرض.





وأوضحت صحيفه " ديلي ميل"، انتشار المرض المميت سيكون أسوأ بكثير مما يزعم المسؤولون ، حيث من المتوقع أن يموت 480،000 أمريكي من الفيروس و 4.8 مليون شخص في المستشفى ، وفقًا لوثائق جمعية المستشفيات الأمريكية (AHA) التي عرضت في فبراير .





واوضحت الصحيفة أن هذا الأمر يضع الأزمة في مستوى يزيد أكثر من 10 أضعاف عن المستوى الذي شهدناه في موسم الأنفلونزا الحاد.





الأرقام الصادمة ضربت مزاعم الرئيس ترامب الذي أكد في مناسبات عديدة أن الخطر على الأميركيين "منخفض".





وقدم الدكتور جيمس لولر، أستاذ في المركز الطبي بجامعة نبراسكا ، التقديرات المروعة لأفضل تخمين لمدى تفشي المرض للمستشفيات والمهنيين الصحيين كجزء من ندوة AHA على الويب بعنوان "ما يحتاج قادة الرعاية الصحية إلى معرفته: التحضير لـ COVID-19 'في 26 فبراير.





وتشير الوثائق ، التي حصلت عليها Business Insider ، إلى أن المستشفيات بحاجة إلى زيادة الاستعدادات الآن لتقليل عدد القتلى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.