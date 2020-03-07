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حوادث

بالأسماء .. إصابة 30 عاملا فى حادث مروع على صحراوى وادى النطرون

السبت 07/مارس/2020 - 08:09 م
حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية
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جمالات الدمنهوري
شهد الطريق الصحراوى بوادى النطرون حادثا مروعا تسبب فى اصابة ٣٠ عاملا زراعيًا، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى عند الكيلو ١١٣ امام قرية الروضة والتقوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية عند الكيلو ١١٣ بدائرة المركز.



بالانتقال وبالفحص تبين إصابة كل من:

 " عبد الحكيم عواد على ١٩" سنة محافظة الشرقية ،و" نوار صالح يونس" ٢٤ سنة ابو المطامير "محمد ابراهيم عبيد "٢٠ سنة محافظة الجيزة، "نجيب محى الدين القناوى" ٢٦ سنة وادى النطرون، " صالح عيد مسلم "٢٥ سنة محافظة المنيا، "عبد الحق محمد حسن" ٥٠ سنة محافظة قنا، " رغدة عبد الباسط طه "٢٠ سنة وادى النطرون، " محمد حسن ابو الفتح" ١٨ سنة محافظة المنيا" محمود غانم محمد" ٢٦ سنة محافظة اسيوط ،"مبارك سعد حسين" ٤٣ سنة محافظة المنيا," فرحة عبد الباسط" ١٧ سنة وادى النطرون، " احمد عيد مسلم" ١٥ سنة وادى النطرون"

و"شيماء حواش عبد اللطيف" ٣٣ سنة وادى النطرون،" إبراهيم رضا حبيس "١٥ سنة قرية عثمان محرم" سمر عيد عوض" ١٥ سنة، " صفوت محمد سيف "٦٠ سنة محافظة أسيوط" سامية عبده حسين" ٤٣ سنة المنيا" احمد فرج الوفى"  ٢٨ سنة محافظة المنيا، "ابو القاسم حجاج مهدى" ٢٢ سنة حوش عيسى ،"محمود حسين ابو الفتح" ١٩ سنة المنيا"احمد عيد عبد الله "٢٣ سنة المنيا، "احمد عبد الله عبد الله " ٢٣ سنة المنيا،" فراج رمضان فراج" ١٧ سنة المنيا،" عبد القادر فرج عبد القادر" ١٨ سنة المنيا. 

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى وجار عمل الاسعافات الاولية و الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



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