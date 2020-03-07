الكمامة مش بتحميك .. معتقدات خاطئة عن فيروس كورونا

هناك العديد من المعتقدات الخاطئة التي يتم تداولها بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم وعرض العلماء معتقدات خاطئة عن المرض يمكن ان تتعرف عليها وفقا ل "businessinsider.





فيروس كورونا هو أخطر فيروس

هناك عدد من الفيروسات المختلفة الموجودة في العالم. لذلك ، دعونا نقارن ذلك بنوع آخر من الفيروسات. لذلك ، لديك مرض فيروس إيبولا ، الذي لديه معدل وفيات أعلى بكثير مرتبطة به.









ارتداء قناع سيحميني من الفيروس

الكثير من الناس يحبون التفكير بذلك، يمنحك القناع شعورا بالأمان لكن المشكلة هي أن الأشخاص الذين يرتدون هذه الأقنعة لا يرتدونها عادةً بشكل صحيح. لم يتم تدريبهم أبدًا. قد لا يعرفون أي نوع من القناع يرتديه.

إذن ، هناك نوعان من الأقنعة: أحدهما ، القناع البسيط أو الجراحي الذي ترتديه عامة السكان ثم هناك نوع آخر من القناع الذي يرتديه عمال الرعاية الصحية يطلق عليه قناع N95 ، وهو جهاز تنفس ، وهو قادر على تصفية الجزيئات المحمولة جوًا بفعالية 95٪. الذي يرتديه العاملون في مجال الرعاية الصحية ، عليهم أن يجتازوا ما نسميه الاختبار المناسب. وذلك للتأكد من أن لديهم ختم مثالي.













جاء الفيروس كورونا من شوربة خفافيش

هذا غير صحيح على الإطلاق، ما نعرفه عن مرض فيروس كورونا الحالي هو أنه بدأ في ووهان في الصين في سوق رطب حيث يوجد عدد من الحيوانات المختلفة هناك. إذن ، هناك بضعة تكهنات مختلفة ، ولكن ليس من شخص يستهلك حساء الخفافيش بشكل واضح.





ولكن من الواضح أن ما نعرفه هو أنه بمجرد إصابتك بالفعل بمرض الفيروس التاجي ، من الواضح أن شكل الانتقال يكون من خلال انتشار القطيرات. إذًا اتصلت بشخص مريض بمرض فيروس كورونا ، أو على اتصال وثيق به ، أو ، كما تعلم ، اتصل بقطراته بعد فترة وجيزة.









يؤثر فيروس كورونا على كبار السن فقط

إنه يؤثر على الجميع ، حتى الأطفال،كبار السن ، ومع ذلك ، هم الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد أو مرض أكثر خطورة. لذا يجب علينا جميعًا كبار السن أن نكون حذرين ، لكنه يؤثر على الجميع. وحتى كبار السن ، ربما لن يكون معظمنا مريضا.









المضادات الحيوية تمنع الفيروس وتعالجه

الفيروسات والبكتيريا نوعان من الميكروبات المختلفة. لذلك سوف نستخدم المضادات الحيوية للبكتيريا. بالنسبة للفيروسات ، نستخدم الأدوية المضادة للفيروسات. وهكذا ، على سبيل المثال ، مع الأنفلونزا الموسمية ، هذا فيروس ، وأحد الطرق التي يمكننا من خلالها معالجة بعض الأعراض أو تخفيفها هي إعطاء عقار تاميفلو. هذا دواء مضاد للفيروسات. لذلك لا تعمل المضادات الحيوية في هذا السياق لهذا الفيروس إلا إذا كان لديك عدوى ثانوية تكون بطبيعتها.



